Dolar
29.06
Euro
31.75
Altın
2,023.88
ETH/USDT
2,167.50
BTC/USDT
41,140.00
BIST 100
7,957.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
YÖK Başkanı Erol Özvar, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde “Yükseköğretimde Üretken Yapay Zeka: Fırsatlar ve Tehditler Çalıştayı”nda konuşuyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara’da “Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılında Tarım ve Ormancılık Tarihi Sempozyumu”nda konuşuyor.
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail, "yanlışlıkla" öldürdüğü İsrailli esirin "şehit" kaydedilmesini reddetmiş

İsrail medyası, Gazze’de İsrail ordusunun "yanlışlıkla" öldürdüğünü duyurduğu 3 esirden Alon Shamriz’in "şehit" olarak kaydedilmesi talebinin reddedildiğini yazdı.

Bekir Aydoğan  | 18.12.2023 - Güncelleme : 18.12.2023
İsrail, "yanlışlıkla" öldürdüğü İsrailli esirin "şehit" kaydedilmesini reddetmiş

Erbil

İsrail gazetesi Jerusalem Post'un haberine göre, İsrail ordusunun 15 Aralık’ta saldırılarını sürdürdüğü abluka altındaki Gazze Şeridi'nde öldürdüğü 3 esirden biri olan 26 yaşındaki Shamriz’in ailesi, konuya ilişkin talepte bulundu.

Oğullarının ölümünün koşullarını "trajik" olarak niteleyen aile, Shamriz’in diğer esirlerle birlikte "özgürlüğe giden yolda savaştığını", elbisesiz olmaları ve beyaz bayrak taşımalarına rağmen İsrail ordusunun onlara ateş açtığını ifade etti.

Aile, bu koşullar altında bu 3 esirin de "savaşırken ölen İsrail ordusunun şehitleri" şeklinde tanınmasının uygun olacağını belirtti.

Habere göre bu talep ordu tarafından reddedildi.

İsrail’in "yanlışlıkla" öldürdüğü esirin cenazesine hükümet ve ordudan resmi temsilci katılmamış

Times of Israel gazetesinin haberine göre ise İsrail ordusunun, "yanlışlıkla" öldürdüğü esirlerden 22 yaşındaki Samar Talalka’nın 1500 kişinin yer aldığı cenaze törenine İsrail hükümeti veya ordudan herhangi bir resmi temsilci katılmadı.

İsrailli gencin babası Lutfi Talalka, Haaretz gazetesine yaptığı açıklamada, "oğlunun ölümünde hem İsrail'i hem de Hamas'ı" suçladı.

İsrail ordusunun, "rehineleri" derhal serbest bırakması ve yaşananlardan ders alması gerektiğini kaydeden Talalka, "Samar'ın bizimle olması gerekiyordu." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adalet Bakanı Tunç: Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk sistemine 76 bin 780 başvuru oldu
Trakya Birlik, yeni yatırımlarla ayçiçeği yağı üretim tesislerini genişletiyor
Adana Büyükşehir Belediyesine yönelik operasyon düzenlendi
Türkiye ve dünya gündemi
Sibergöz-10 operasyonlarında 144 şüpheli yakalandı

Benzer haberler

İsrail, "yanlışlıkla" öldürdüğü İsrailli esirin "şehit" kaydedilmesini reddetmiş

İsrail, "yanlışlıkla" öldürdüğü İsrailli esirin "şehit" kaydedilmesini reddetmiş

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda en az 100 kişi öldürüldü

İsrail ordusu, Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 1 gazeteciyi daha öldürdü

Almanya'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

Almanya'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
AA foto muhabirine saldıran polisi ziyaret eden İsrailli Bakan: Pişman değilim

AA foto muhabirine saldıran polisi ziyaret eden İsrailli Bakan: Pişman değilim
Meloni, İsrail'den kendisini uluslararası hukuka uygun şekilde savunmasını istediklerini belirtti

Meloni, İsrail'den kendisini uluslararası hukuka uygun şekilde savunmasını istediklerini belirtti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet