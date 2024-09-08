İsrail-Ürdün sınırında düzenlenen silahlı saldırıda 3 İsrailli öldü
İsrail İle Ürdün arasındaki Kral Hüseyin Sınır Kapısı'nda düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan 3 İsraillinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Kudüs/İstanbul
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ile Ürdün arasındaki Kral Hüseyin (Allenby) Sınır Kapısı üzerinde silahlı saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.
Açıklamada, Kral Hüseyin Sınır Kapısı üzerinde kamyondan inen bir kişinin güvenlik güçlerine ateş açtığı kaydedildi.
Saldırıda yaralanan 3 İsraillinin hayatını kaybettiği, saldırganın ise etkisiz hale getirildiği aktarıldı.
Ayrıca, saldırganın indiği kamyonda "patlayıcı bulunma şüphesi" ile inceleme yapıldığı ifade edildi.
İsrail devlet televizyonunda yayınlanan ilk haberde, İsrail ile Ürdün arasındaki Kral Hüseyin Sınır Kapısı'nda düzenlenen silahlı saldırıda ikisi ağır olmak üzere 3 kişinin yaralandığı belirtilmişti.
İsrail ile Ürdün arasındaki Kral Hüseyin Sınır Kapısı çift yönlü kapatıldı
İsrail makamları, 3 İsraillinin öldüğü silahlı saldırının ardından İsrail İle Ürdün arasındaki Kral Hüseyin (Allenby) Sınır Kapısı'nı kapattı.
Filistin devlet televizyonunun haberine göre, İsrail, Kral Hüseyin Sınır Kapısı'nı çift yönlü olarak kapattı.
Bölgedeki AA muhabirinin aktardığına göre, işgal altındaki Batı Şeria'nın doğusunda yer alan Eriha kenti güzergahındaki tüm yollar da İsrail askerlerince kapatıldı.
İsrail radyosu, saldırı sırasında orada bulunan iki şoför ve işçilerin "saldırganla ilişkili olabileceği" şüphesiyle gözaltına alındığını bildirdi.
Öte yandan Ürdün İçişleri Bakanlığı da olaya ilişkin inceleme başlattı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.