Dolar
33.99
Euro
37.71
Altın
2,497.31
ETH/USDT
2,298.20
BTC/USDT
54,528.00
BIST 100
9,771.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, 21 Ağustos’tan bu yanan aranan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cansız bedenine ulaşılmasıyla ilgili açıklama yaptı.
logo
Dünya

İsrail-Ürdün sınırında düzenlenen silahlı saldırıda 3 İsrailli öldü

İsrail İle Ürdün arasındaki Kral Hüseyin Sınır Kapısı'nda düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan 3 İsraillinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Zein Khalil, Hamdi Yıldız  | 08.09.2024 - Güncelleme : 08.09.2024
İsrail-Ürdün sınırında düzenlenen silahlı saldırıda 3 İsrailli öldü

Kudüs/İstanbul

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ile Ürdün arasındaki Kral Hüseyin (Allenby) Sınır Kapısı üzerinde silahlı saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, Kral Hüseyin Sınır Kapısı üzerinde kamyondan inen bir kişinin güvenlik güçlerine ateş açtığı kaydedildi.

Saldırıda yaralanan 3 İsraillinin hayatını kaybettiği, saldırganın ise etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

Ayrıca, saldırganın indiği kamyonda "patlayıcı bulunma şüphesi" ile inceleme yapıldığı ifade edildi.

İsrail devlet televizyonunda yayınlanan ilk haberde, İsrail ile Ürdün arasındaki Kral Hüseyin Sınır Kapısı'nda düzenlenen silahlı saldırıda ikisi ağır olmak üzere 3 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail ile Ürdün arasındaki Kral Hüseyin Sınır Kapısı çift yönlü kapatıldı

İsrail makamları, 3 İsraillinin öldüğü silahlı saldırının ardından İsrail İle Ürdün arasındaki Kral Hüseyin (Allenby) Sınır Kapısı'nı kapattı.

Filistin devlet televizyonunun haberine göre, İsrail, Kral Hüseyin Sınır Kapısı'nı çift yönlü olarak kapattı.

Bölgedeki AA muhabirinin aktardığına göre, işgal altındaki Batı Şeria'nın doğusunda yer alan Eriha kenti güzergahındaki tüm yollar da İsrail askerlerince kapatıldı.

İsrail radyosu, saldırı sırasında orada bulunan iki şoför ve işçilerin "saldırganla ilişkili olabileceği" şüphesiyle gözaltına alındığını bildirdi.

Öte yandan Ürdün İçişleri Bakanlığı da olaya ilişkin inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Erzincan, Tunceli ve Gümüşhane için kuvvetli yağış uyarısı
Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde 16 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
KVKK, okulların açılması öncesi velilere çocukların kişisel verileri için tavsiyelerde bulundu
Türkiye'nin ilk görme engelli hakimi görevine başladı
Emine Erdoğan: Yürüttüğümüz eğitim kampanyalarıyla ilimin gücüyle tanışan kızlarımız, bugün yegane iftihar kaynağımız

Benzer haberler

Gazze'de 7 Ekim'den beri Sivil Savunma Müdürlüğü çalışanı 83 kişi öldürüldü

Gazze'de 7 Ekim'den beri Sivil Savunma Müdürlüğü çalışanı 83 kişi öldürüldü

Uzmanlar, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik "demografi oyununu" değerlendirdi

İsrail-Ürdün sınırında düzenlenen silahlı saldırıda 3 İsrailli öldü

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinli aileye evini kendi elleriyle yıktırdı

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinli aileye evini kendi elleriyle yıktırdı
İsrail basınına göre ABD, İsrail ile Hamas arasında esir takası anlaşması için yeni bir teklif sunacak

İsrail basınına göre ABD, İsrail ile Hamas arasında esir takası anlaşması için yeni bir teklif sunacak
İsrail'de on binlerce kişi esir takası anlaşması talebiyle sokağa indi

İsrail'de on binlerce kişi esir takası anlaşması talebiyle sokağa indi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet