Euro
10.26
Dolar
8.42
BIST 100
1,459.57
Altın
1,869.48
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail televizyonu: İsrailli yetkililer cumadan önce ateşkes olmasını beklemiyor

İsrailli güvenlik yetkililerinin, Gazze Şeridi'nde cuma gününden önce ateşkese gidilmesini beklemedikleri bildirildi.

Mustafa Deveci   | 20.05.2021
İsrail televizyonu: İsrailli yetkililer cumadan önce ateşkes olmasını beklemiyor

Kudüs

İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yer alan haberde, İsrailli güvenlik yetkililerin Gazze'ye düzenlenen saldırıların cumadan önce sonlandırılmasını ummadıkları belirtildi.

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile dün telefonda görüşmüş bölgede ateşkese giden yolda gün içinde gerginliğin ciddi derecede düşürülmesini beklediğini iletmişti.

Netanyahu ise Biden'a "hedefi gerçekleşene dek bu operasyona devam etmekte kararlıyım." diyerek Gazze'ye saldırıların süreceği cevabını vermişti.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 64'ü çocuk, 38'i kadın olmak üzere 217 Filistinli hayatını kaybetti.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de son 24 saatte 11 bin 553 kişinin testi pozitif çıktı
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 26 milyon 912 bin 166 oldu
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 165 milyonu geçti
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 587 bin 225'e yükseldi

Benzer haberler

İsrail televizyonu: İsrailli yetkililer cumadan önce ateşkes olmasını beklemiyor

İsrail televizyonu: İsrailli yetkililer cumadan önce ateşkes olmasını beklemiyor

Tunus Cumhurbaşkanı Said: Bu katliama ve zulme karşı insanlığın bir dur deme vakti geldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 1 kız çocuğu hayatını kaybetti

ABD'de Google'ın Yahudi çalışanları, şirket yönetimine Filistin'e destek vermeleri çağrısında bulundu

ABD'de Google'ın Yahudi çalışanları, şirket yönetimine Filistin'e destek vermeleri çağrısında bulundu
Netanyahu Biden'ın 'ateşkes için gerginliğin düşürülmesi talebini' kabul etmedi

Netanyahu Biden'ın 'ateşkes için gerginliğin düşürülmesi talebini' kabul etmedi
ABD'li Demokrat Vekil Ilhan Omar'dan İsrail'e tepki: Bir okulu bombalamak savaş suçudur

ABD'li Demokrat Vekil Ilhan Omar'dan İsrail'e tepki: Bir okulu bombalamak savaş suçudur