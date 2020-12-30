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Dünya

İsrail Savunma Bakanı Gantz'ın partisinde kan kaybı sürüyor

İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi, Mart 2021'de yapılacak erken seçimlere koalisyon hükümeti ortaklarından Savunma Bakanı Benny Gantz'ın liderliğindeki Mavi-Beyaz Partisi şemsiyesi altında katılmayacağını duyurdu.

Mustafa Deveci   | 30.12.2020
İsrail Savunma Bakanı Gantz'ın partisinde kan kaybı sürüyor

Kudüs

İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 23 Mart'ta yapılması öngörülen erken seçimlerde Mavi-Beyaz'dan aday olmayacağını ve siyasete ara verdiğini belirtti. 

Yeni hükümet kuruluncaya kadar Dışişleri Bakanlığı görevinde kalmaya devam edeceğini kaydeden Ashkenazi, seçimlerde Gantz'a başarılar diledi.

Ashkenazi'nin kararın ardından kamuoyu yoklamalarında gittikçe oy kaybeden Mavi-Beyaz'ın, marttaki seçimlerde yüzde 3,25'lik seçim barajını geçmesinin güçleşeceği yorumları yapılıyor.

Mavi-Beyaz'ın önemli isimlerinden Adalet Bakanı Avi Nissenkorn da dün yaptığı açıklamada partisinden ayrılarak Tel Aviv Belediye Başkanı Ron Huldai'nin partisine geçeceğini duyurmuştu.

Eski İsrail Genelkurmay Başkanı olan Gantz'ın liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı, 17 Eylül 2019'da yapılan erken seçimlerde yarışı önde tamamlamıştı.

Mavi-Beyaz İttifakı, bu yıl 2 Mart'ta yapılan seçimlerde Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud'un ardından ikinci olmuştu.

Gantz'ın Başbakan Netanyahu ile koalisyon hükümeti kurma konusunda anlaşması üzerine Yair Lapid'in başını çektiği bir grup milletvekili Mavi-Beyaz İttifakı'ndan ayrılmıştı.

Laid ve ekbinin ayrılmasının ardından Mavi-Beyaz'ın 33 olan Meclisteki sandalye sayısı 14'e düşmüştü.

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