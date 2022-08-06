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Dünya

İsrail Savunma Bakanı Gantz, "Gazze'ye saldırıya devam" emri verdi

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ın, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırılarının devam etmesi yönünde talimat verdiği belirtildi.

Enes Canlı   | 06.08.2022
İsrail Savunma Bakanı Gantz, "Gazze'ye saldırıya devam" emri verdi Fotoğraf: Ali Jadallah/AA

Kudüs

Yedioth Ahranot gazetesinin haberine göre, Gantz, askeri ve güvenlik yetkilileriyle yaptığı değerlendirme toplantısında, "Gazze Şeridi içinde özellikle İsrail'e füze atılmasının engellenmesi için saldırıların devam etmesi" emrini verdi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun haberine göre de İsrail Ordu Sözcüsü Ran Kochav, "İslami Cihad'a karşı yoğun bir mücadele içinde olduklarını, karadan ve havadan yoğun saldırıya devam edeceklerini" belirtti.

İsrail Ordu Sözcülüğü ise yaptığı yazılı açıklamada, Gazze içinde İslami Cihad'a ait üç askeri noktayı helikopterlerle vurduklarını duyurdu.

Öte yandan, Gazze'den İsrail yönüne füze atılmaya devam ediliyor.

Gazze Şeridi yakınlarındaki Sderot, Ibim, Nir Am gibi Yahudi yerleşim yerlerinde saldırı sirenlerinin çaldığı bildirildi.

İsrail ordusu, İslami Cihad'a ait noktaları hedef alacağını belirterek, dün abluka altındaki Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırıya ikinci gününde de devam ettiğini duyurdu.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda aralarında 5 yaşında bir çocuk ve 23 yaşında bir kadının da bulunduğu 12 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 84 sivilin yaralandığı ifade edildi.

İsrail'in dünkü saldırılarında İslami Cihad'ın önde gelen yöneticilerinden Cabir et-Teysiri'nin öldürüldüğü bildirilmişti.

İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri de İsrail'in saldırılarına karşılık Gazze Şeridi'nin çevresi, Tel Aviv ve merkezdeki şehirlere doğru 100 roket fırlatıldığını duyurmuştu.

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