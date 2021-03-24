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Dünya

İsrail savaş uçaklarıyla Gazze'yi vurdu

Gazze'deki AA muhabirinden alınan bilgiye göre, abluka altındaki Gazze'nin kuzey ve orta kesimlerine düzenlenen saldırılarda can kaybı ya da yaralanmalara ilişkin henüz bilgi verilmedi.

Yaser Arafat Mohamed Albanna,Hamdi Yıldız   | 24.03.2021
İsrail savaş uçaklarıyla Gazze'yi vurdu

Gazze

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, savaş uçakları ve helikopterlerinin roket üreten bir noktaya ve Hamas'a ait askeri bir mevziye saldırı düzenlediğini duyurdu.

Adraee, saldırının dün akşam Gazze'den İsrail'e doğru fırlatılan rokete karşılık yapıldığını kaydetti.

İsrail ordusu, dün akşam Gazze'den İsrail'de açık alana düşen bir roket fırlatıldığını açıklamıştı.

Eylemi Gazze'den üstlenen bir grup olmadı.

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