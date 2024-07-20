İsrail savaş uçaklarının Yemen’e saldırı düzenlediği bildirildi
İsrail savaş uçaklarının, Yemen'de İran destekli Husilerin kontrolündeki Kızıldeniz kıyısında bulunan Hudeyde Limanı'na düzenlediği saldırıda ölen ve yaralananlar olduğu belirtildi.
İstanbul
Husilere bağlı el-Mesire televizyon kanalı, "Hudeyde kentinin bir dizi bombayla hedef alındığını" duyurdu.
Haberde, Hudeyde Limanı'ndaki petrol depolarına düzenlenen saldırılarda ölen ve yaralananlar olduğu kaydedildi ancak sayıya ilişkin bilgi verilmedi.
Haberde ayrıca, saldırı sonucu çok sayıda kişide yanıklar oluştuğu ifade edildi.
Husilerin sözcüsü Muhammed Abdusselam ise X sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, İsrail'in, Hudeyde Limanı'ndaki petrol tankları ve elektrik santralinin de aralarında bulunduğu sivil tesisleri hedef alan acımasız saldırısının, Yemen'in Gazze'ye verdiği desteği durdurması için düzenlendiğini belirtti.
Abdusselam, "Bu, (Gazze'ye verilen desteğin durması) gerçekleşmeyecek bir düştür. Bu saldırı, Yemen halkının ve silahlı kuvvetlerinin sadece kararlılığını ve azmini artıracaktır." ifadesini kullandı.
Tel Aviv'in merkezindeki ABD Büyükelçiliği yakınlarında cuma yerel saatle gece 03.00'te İHA saldırısıyla güçlü bir patlama meydana gelmişti. Patlamada, bir kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi şarapnel parçaları ve patlamanın etkisiyle yaralanmıştı.
Yemen'deki Husiler, Tel Aviv'i radarların tespit edemeyeceği, hava savunma sistemlerinin engelleyemeyeceği, "Yafa" isimli yeni bir İHA ile hedef aldığını açıklamıştı.
Husiler, İsrail'in merkezini hedef almaya devam edeceklerini ve Tel Aviv'in kendileri için "güvenli olmayan bölge" olduğunu duyurmuştu.
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İHA saldırısına "gerekli karşılığı vereceklerini" söylemişti.
İsrail ordusu: Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine 45 roket atıldı
İsrail ordusu, ülkenin kuzeyindeki Yukarı Celile, Batı Celile bölgelerine ve işgal altındaki Golan Tepelerine Lübnan'dan 45 roketin atıldığını duyurdu.
Ordunun, X sosyal medya platformundan yapılan yazılı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, Lübnan'dan Golan Tepelerine yaklaşık 30 roketin atıldığı, hava savunma sisteminin birkaç roketi imha ettiği, diğerlerinin ise açık alanlara düştüğü belirtildi.
Roketler nedeniyle çıkan yangınlara itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği aktarılan açıklamada, Lübnan'dan Batı Celile bölgesine 10, Yukarı Celile bölgesine ise 5 roket fırlatıldığı kaydedildi.
Açıklamada, Lübnan'dan atılan roketler nedeniyle ölen ya da yaralanan olmadığı aktarıldı.
İsrail'in Yemen'e saldırısına havada yakıt ikmal uçakları, savaş jetleri ve donanmanın katıldığı bildirildi
İsrail'in Yemen'e düzenlediği saldırı öncesinde İsrail Güvenlik Kabinesi'nin olağanüstü oturumla toplandığı, saldırıya havada yakıt ikmal uçakları, savaş jetleri ve donanmanın katıldığı belirtildi.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Yemen'in Kızıldeniz üzerindeki liman kenti Hudeyde'ye düzenlenen hava saldırısı öncesinde İsrail güvenlik kabinesi olağanüstü oturumla toplandı.
İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin de içinde yer aldığı kurmay kademesinin toplantısının yaklaşık 4 saat sürdüğü, katılımcılardan toplantıya çağırıldıklarını kimseye bildirmemeleri istendiği aktarıldı.
İsrail Başbakanlık Basın Ofisi, Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı kompleksinde Netanyahu'nun Halevi ile saldırıyı izlediği anların görüntülerini yayınladı.
Kanal 13'ün haberine göre, öğlen saatlerinde İsrail'in güneyindeki Kızıldeniz kıyısındaki Eylat kentindeki askeri hava üssünden savaş uçakları ve havada yakıt ikmal uçaklarından oluşan bir filonun havalandığı görüldü.
Yediot Ahranot gazetesinin haberine göre, İsrail'in Yemen'e düzenlediği saldırıya, donanma, havada yakıt ikmal uçakları, F-15 ve F-35 savaş jetleri katıldı. İsrail donanmasının, Yemen'de Husilerden gelecek olası bir misillemeye karşı Kızıldeniz'de teyakkuz haline geçtiği belirtildi.
Dubai merkezli el-Arabiya televizyonu, İsrail'in Yemen'deki saldırıyı ABD ile koordine ettiğini, aralarında F-35 savaş uçaklarının yer aldığı 12 İsrail uçağının Hudeyde'de 10 farklı hedefi bombaladığını geçti.
Husilere bağlı el-Mesire televizyon kanalı, "Hudeyde kentinin bir dizi bombayla hedef alındığını" duyurmuştu.
Bombardımanın, Hudeyde Limanı'ndaki yakıt depolarını vurduğu aktarıldı. Sosyal medyada, Hudeyde Limanı yakınlarında güçlü patlamalar meydana geldiği, infilak nedeniyle mantar bulutunun yükseldiği görüldü.
Tel Aviv'in merkezindeki ABD Büyükelçiliği yakınlarında cuma yerel saatle gece 03.00'te İHA saldırısıyla güçlü bir patlama meydana gelmişti. Patlamada, bir kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi şarapnel parçaları ve patlamanın etkisiyle yaralanmıştı.
Yemen'deki Husiler, Tel Aviv'i radarların tespit edemeyeceği, hava savunma sistemlerinin engelleyemeyeceği, "Yafa" isimli yeni bir İHA ile hedef aldığını açıklamıştı.
Husiler, İsrail'in merkezini hedef almaya devam edeceklerini ve Tel Aviv'in kendileri için "güvenli olmayan bölge" olduğunu duyurmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.