İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'ne saldırı düzenledi
İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'ne hava saldırısı gerçekleştirdi.
Gazze
AA muhabirinin aktardığı bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde bir hedefi bombaladı.
İsrail'in vurduğu hedefle ilgili henüz bilgi edinilemedi.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı şimdiye kadar saldırı sonucu bir kayıp yaşanıp yaşanmadığına dair açıklama yapmadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.