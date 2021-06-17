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Dünya

İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'ne saldırı düzenledi

İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'ne hava saldırısı gerçekleştirdi.

Mehmet Nuri Uçar   | 17.06.2021
İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'ne saldırı düzenledi

Gazze

AA muhabirinin aktardığı bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde bir hedefi bombaladı.

İsrail'in vurduğu hedefle ilgili henüz bilgi edinilemedi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı şimdiye kadar saldırı sonucu bir kayıp yaşanıp yaşanmadığına dair açıklama yapmadı.

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