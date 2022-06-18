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Dünya

İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nde bir bölgeyi vurdu

İsrail savaş uçaklarının, Gazze'nin orta kesiminde bir bölgeyi hedef aldığı bildirildi.

Yaser Arafat Mohamed Albanna, Gülşen Topçu   | 18.06.2022
İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nde bir bölgeyi vurdu

Gazze

İsrail ordusundan konuya ilişkin yapılan kısa açıklamada, savaş uçaklarının Hamas Hareketi'nin silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bir bölgeye saldırı düzenlediği aktarıldı ancak ayrıntı verilmedi.

Saldırıda can kaybı yaşandığına ilişkin bilgi geçilmedi.

Söz konusu saldırı, İsrail'in Gazze'den atılan bir roketin düşürüldüğünü açıklamasının ardından gerçekleşti.

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