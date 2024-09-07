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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail saldırısında vücudunda derin yanıklar oluşan Gazzeli bebek kurtarıldı

07.09.2024 - Güncelleme : 07.09.2024
İsrail saldırısında vücudunda derin yanıklar oluşan Gazzeli bebek kurtarıldı

Gazze

 İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik acımasız saldırıları 11 aydır aralıksız sürerken ordunun Gazze kentinin batısındaki en-Nasr bölgesindeki Avdallah ailesine ait evi hedef aldığı saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi yaşamını yitirdi.

Saldırıda evi vurulan ve vücudunda oluşan derin yanıklarla hastaneye getirilen Gazzeli bebek kurtarıldı. Saldırıda yaşamını yitirenlerin naaşları ile yaralananlar el-Ehli Baptist Hastanesi'ne getirildi.

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