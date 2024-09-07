İsrail saldırısında vücudunda derin yanıklar oluşan Gazzeli bebek kurtarıldı
Gazze
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik acımasız saldırıları 11 aydır aralıksız sürerken ordunun Gazze kentinin batısındaki en-Nasr bölgesindeki Avdallah ailesine ait evi hedef aldığı saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi yaşamını yitirdi.
Saldırıda evi vurulan ve vücudunda oluşan derin yanıklarla hastaneye getirilen Gazzeli bebek kurtarıldı. Saldırıda yaşamını yitirenlerin naaşları ile yaralananlar el-Ehli Baptist Hastanesi'ne getirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.