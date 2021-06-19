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Dünya

İsrail saldırılarında ölen çocukların fotoğrafları Gazze'deki bir binanın enkazı üzerinde sergilendi

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde, İsrail'in düzenlediği son saldırılar sırasında hayatını kaybeden çocukların fotoğraflarından oluşan sergi düzenlendi.

Nour Mahd Ali Abu Aisha,Ali Semerci   | 19.06.2021
İsrail saldırılarında ölen çocukların fotoğrafları Gazze'deki bir binanın enkazı üzerinde sergilendi Fotoğraf: Ashraf Amra / AA

Gazze

İsrail saldırılarında ölen çocukların fotoğrafları Gazze'deki bir binanın enkazı üzerinde sergilendi

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde, İsrail'in düzenlediği son saldırılar sırasında hayatını kaybeden çocukların fotoğraflarından oluşan sergi düzenlendi. Sergi, Hayal Etmeyi Bırakırsak Derneği tarafından İsrail'in Han Yunus'a düzenlediği saldırıda yıkılan Es-Sekka ailesinin evinin enkazı üzerinde gerçekleştirildi. ( Ashraf Amra - Anadolu Ajansı )

Sergi, Hayal Etmeyi Bırakırsak Derneği tarafından İsrail'in Han Yunus'a düzenlediği saldırıda yıkılan Es-Sekka ailesinin evinin enkazı üzerinde gerçekleştirildi.

İsrail saldırılarında yaşamını yitiren Filistinli çocukların fotoğrafları, oyuncak bebekler, hava saldırısı düzenleyen İsrail savaş uçaklarının karton maketleri ve Filistinlilerin kendi topraklarına geri dönüş haklarının sembolü olan kapı anahtarlarına sergide yer verildi.

Sergiyi gezen 13 yaşındaki kız çocuğu Suha el-Astal AA muhabirine, İsrail'in masum çocuklara karşı işlediği suçları ifşa etmek için geldiğini söyledi.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar sırasında çok korktuğunu ve kendisinin de diğer çocuklar gibi ölebileceğini düşündüğünü kaydeden Astal, saldırıların tekrarlanmamasını ve güvenli bir şekilde yaşamayı umduğunu belirtti.

Sergiyi düzenleyen Derneğin Başkan Yardımcısı Yusuf Benat da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında suçsuz çocukların öldüğünü belirterek, son saldırılarda ve daha önceki saldırılarda ölen çocukların fotoğraflarını içeren bu sergiyi açarak onların aileleriyle dayanışma içinde olduklarını ifade etmek istediklerini dile getirdi.

İsrail'in saldırılarında yıkılan 4 katlı ve yaklaşık 70 kişinin yaşadığı binanın enkazı üzerinde sergiyi düzenlediklerini kaydeden Benat, uluslararası topluma Filistin halkının yanında yer almaları ve çocuklara yönelik işlenen suçların durdurulması çağrısında bulundu.

Benat, sergiyle eş zamanlı olarak yaklaşık 70 çocuğun, dünyaya yaşama haklarıyla ilgili mesajlarını ulaştırmak için sergi alanından hareket ederek 500 metrelik bir koşu düzenlediklerini sözlerine ekledi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta sona ermişti.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 1948 kişi yaralanmış, binlerce bina tamamen yıkılmış ya da kullanılamaz hale gelmişti.

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