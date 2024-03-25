İsrail, Refah için Washington'a gidecek heyetin ziyaretini iptal etti
İsrail, ABD'nin, BMGK'da Gazze'de ateşkes talebiyle kabul edilen karar tasarısının oylamasında çekimser oy kullanmasına tepki olarak Refah operasyonu için Washington'a gidecek heyetin ziyaretini iptal ettiklerini açıkladı.
Kudüs
İsrail, ABD'nin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Gazze'de ateşkes talebiyle kabul edilen karar tasarısının oylamasında çekimser oy kullanması karşısında Refah operasyonu için Washington'a gidecek heyetin ziyaretini iptal ettiklerini duyurdu.
İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamada, Güvenlik Konseyi'nde 14 "evet" ve 1 "çekimser" oyla kabul edilen tasarıya tepki verildi.
ABD'nin sadece birkaç gün önce ateşkesi Gazze'deki esirlerin serbest bırakılmasıyla ilişkilendirdiği BM Güvenlik Konseyi'ndeki tutarlı tutumundan vazgeçtiğine değinilen açıklamada, "ABD, esirlerin serbest bırakılması koşulu olmaksızın ateşkes çağrısında bulunan yeni metni bugün veto etmedi." denildi.
ABD'nin çekimser kalmasının, Washington'ın savaşın başlangıcından bu yana BM Güvenlik Konseyi'ndeki tutarlı pozisyonundan açık bir geri çekilme anlamına geldiğine işaret edilen açıklamada, "Bu geri çekilme, hem savaş çabasını hem de esirlerin serbest bırakılması çalışmalarına zarar veriyor çünkü uluslararası baskı, esirleri serbest bırakmadan ateşkes sağlanması konusunda Hamas'ı umutlandırıyor." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, ABD Başkanı Joe Biden'ın talebi üzerine İsrail'in Refah saldırısını görüşmek üzere Washington'a gidecek heyetin ABD ziyaretinin iptal edildiği belirtildi.
BMGK'de Gazze'de ramazanda acilen ateşkes sağlanması talep edilen karar tasarısı kabul edildi
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Gazze'de kalıcı ve sürdürülebilir ateşkese dönüşecek şekilde ramazan ayında acilen ateşkes sağlanması talep edilen karar tasarısı kabul edilmişti.
15 üyeli BMGK'de geçici üyeler Cezayir, Ekvator, Guyana, Japonya, Malta, Mozambik, Güney Kore, Sierra Leone, Slovenya ve İsviçre tarafından hazırlanan karar tasarısı oylanmıştı.
Tasarı, 14 "evet" ve 1 "çekimser" oyla kabul edildi. ABD çekimser oy kullanmıştı.
Uzun süren müzakerelerin ardından karar tasarısında "daimi ateşkes" ifadesinde mutabık kalınmıştı. ABD heyeti, son anda tasarı metninde değişiklik talep ederek "daimi" ifadesini "kalıcı" ile değiştirdi. Böylelikle, ABD'nin ateşkes sürecine esneklik katmış olduğu düşünülüyor.
Rusya'nın oylama öncesinde ifadeyi ilk haline çevirmeye yönelik değişiklik önerisi ABD tarafından veto edilmişti.
7 Ekim'in ardından BMGK'de ilk kez Gazze'de ateşkes talep edilen bir karar kabul edilmiş oldu.
İsrail'de aşırı sağcı bakanlardan, BMGK'de kabul edilen Gazze'de ateşkes tasarısına tepki
İsrail'de aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) onaylanan Gazze'de kalıcı ve sürdürülebilir ateşkese dönüşecek şekilde ramazan ayında acilen ateşkes sağlanmasını talep eden karar tasarısına tepki gösterdi.
Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, tasarının onaylanmasından sonra sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Birleşmiş Milletler bir çöplük." ifadesini kullandı.
Aşır sağcı Bakan Smotrich de karara X üzerinden tepki verdi.
Smotrich, paylaşımında "5.5 ay. Unutmadık! Zafere ve esirlerin geri dönüşüne kadar durmayacağız." dedi.
İsrail heyetinin Washington görüşmelerini iptal etmesi ABD'yi "hayal kırıklığına" uğrattı
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, Refah konusunda Washington'a gelmesi beklenen İsrail heyetinin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki (BMGK) ateşkes oylamasının ardından ziyaretini iptal etmesinden "büyük hayal kırıklığı" duyduklarını açıkladı.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı Kirby, telekonferansla düzenlediği brifingde, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Kirby, BMGK'de oylamaya sunulan "Gazze'de acil ateşkes çağrısı tasarısını" ABD'nin veto etmemesi sebebiyle Washington ziyaretini iptal eden İsrail heyetiyle ilgili "hayal kırıklığı" yaşadıklarını söyledi.
Kirby, heyetin ziyaretinin iptal edilmesini, "Refah'ta sahada uygulanabilir alternatifler üzerine kapsamlı müzakereler yapmamıza olanak sağlamak için (İsrail heyetinin) Washington DC'ye gelmeyecek olmalarından dolayı büyük hayal kırıklığına uğradık." sözleriyle yorumladı.
İsrail tarafına Refah'la ilgili düşünce ve önerilerini yine de ileteceklerini kaydeden Kirby, 1,5 milyona yakın sivilin sığındığı bir bölgeye "kara operasyonu" yapmanın doğru olmadığı konusunda emin olduklarını ve bunu sürekli dile getirdiklerini belirtti.
İsrail, ABD'nin, BMGK'de Gazze'de ateşkes talebiyle kabul edilen karar tasarısının oylamasında çekimser oy kullanması karşısında Refah operasyonu için Washington'a gidecek heyetin ziyaretini iptal ettiklerini duyurmuştu.
ABD'nin pozisyonunda değişiklik yok
Öte yandan Kirby, Gazze'de ateşkes koşulları konusunda ABD olarak pozisyonlarında bir değişiklik olmadığını vurguladı ve rehinelerin derhal serbest bırakılması koşuluyla ateşkesin uygulanması gerektiğine inandıklarını kaydetti.
Kirby, "Bu çekimser oyumuz, politikamızda bir değişiklik anlamına gelmiyor, biz rehine anlaşmasının bir parçası olarak ateşkesi zaten destekliyorduk. Bu tasarı, devam eden müzakereleri kabul ediyor. Tasarıyı destekleyeceğimiz bir alan olsun istedik ancak metnin son hali, bizce asli olan bir unsuru, Hamas'ın kınanmasını içermiyordu. Bunu destekleyemezdik." şeklinde konuştu.
Sürdürülebilir bir ateşkes kapsamında rehinelerin koşulsuz serbest bırakılması ve Gazze'ye insani yardımların girmesinin kendilerinin de savunduğu ana unsurlar olduğunu kaydeden Kirby, Hamas'a kınama olmadığından metne evet demediklerini, ancak ana konular tasarıda aynı şekilde olduğu için veto etmediklerini ima etti.
İsrail Savunma Bakanı Gallant'tan, BMGK'nın Gazze'de ateşkes kararına rağmen savaşa devam mesajı
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Gazze'de ateşkes talebiyle kabul edilen karar tasarısına rağmen, İsrailli esirler Gazze'deyken savaşı durdurmaya haklarının olmadığını söyledi.
Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail'in, Washington yönetiminden savaş uçakları, silah sistemleri ve mühimmat dahil çok sayıda askeri malzeme talebiyle temaslarda bulunmak üzere ABD'de bulunan Gallant, görüşmelerinden önce değerlendirmelerde bulundu.
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'la yapacağı ilk toplantıda Hamas'ın yok edilmesinin ve esirlerin evlerine geri dönmesinin önemini vurgulayacağını belirten Gallant, "Henüz olmadığımız yerler de dahil olmak üzere her yerde Hamas'a karşı faaliyet göstereceğiz. İsrail Silahlı Kuvvetleri'nin görevini tamamlayabilmesi için (Gazze'de) Hamas'a bir alternatif belirleyeceğiz." dedi.
İsrailli esirler Gazze'deyken savaşı durdurmaya haklarının olmadığını belirterek, "Gazze'de kesin bir zaferin kazanılamaması bizi kuzeyde yeni bir çatışmaya götürebilir." ifadesini kullandı.
Gallant'ın yarın ABD'li mevkidaşı Lloyd Austin ile görüşmesi bekleniyor.
İsrail Dışişleri Bakanı'ndan BMGK'nın ateşkes kararına karşı "İsrail ateşi kesmeyecek" çıkışı
İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) ramazan ayı boyunca Gazze'de ateşkes kararı almasına karşı "İsrail ateşi kesmeyecek. Hamas'ı yok edeceğiz." ifadesini kullandı.
Katz, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, ABD'nin veto etmediği BMGK'nın Gazze'de ateşkes kararına ilişkin değerlendirmede bulundu.
Bakan Katz, "İsrail ateşi kesmeyecek. Hamas'ı yok edeceğiz ve son (İsrailli) esir dönene kadar savaşacağız." ifadesine yer verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.