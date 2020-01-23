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Dünya

İsrail polisinin 'Macron özür diledi' açıklamasına Fransa'dan yalanlama

İsrail polisinin, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Saint Anne Kilisesi'ni ziyareti sırasında kendisine eşlik eden İsrail polisiyle yaşadığı gerginlik nedeniyle özür dilediği yönündeki açıklaması Fransa tarafından yalanlandı.

Mustafa Deveci   | 23.01.2020
İsrail polisinin 'Macron özür diledi' açıklamasına Fransa'dan yalanlama

Kudüs

İsrail polisinin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Saint Anne Kilisesi'ni ziyareti sırasında kendisine eşlik eden İsrail polisiyle yaşadığı gerginlik nedeniyle özür dilediği yönündeki açıklaması Fransa tarafından yalanlandı.

İsrail'in Haaretz gazetesinde adı açıklanmayan Fransız yetkililere dayandırılan haberde, Macron'un Saint Anne Kilisesi girişinde yaşanan gerilimin nedeniyle özür dilemediği belirtildi.

Haberde Fransız yetkililerin, "Cumhurbaşkanlığı tarafından İsrail güvenlik güçlerinden özür dilenmesi söz konusu değil." dediği aktarıldı. 

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, dün Doğu Kudüs'te yer alan Saint Anne Kilisesi'ni ziyareti sırasında kendisine eşlik eden İsrail polisiyle tartışmıştı.

Yerel basındaki haberlere göre, İsrail polisinin, Macron ile Fransa toprağı kabul edilen Saint Anne Kilisesi'ne girmek istemesi üzerine söz konusu gerilim yaşanmıştı.

Olayın basına yansıması üzerine İsrail polisinden yazılı açıklama yapılmış ve kilise ziyaretinin ardından Macron'un yaşanan gerginlik nedeniyle özür dilediği ileri sürülmüştü.

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Chirac da İsrail polisiyle tartışmıştı

Macron ile İsrail polisi arasındaki gerilimin benzeri eski Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac'ın 1996'daki Doğu Kudüs ziyaretinde yaşanmıştı.

Chirac, Saint Anne Kilisesi'nin de içinde yer aldığı Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesini ziyareti sırasında kendisine eşlik eden İsrail polisinden bölgeden ayrılmasını isteyerek, "Ne istiyorsun? Uçağıma binip Fransa'ya dönmemi mi istiyorsun? İstediğin bu mu?" ifadeleriyle tepkisini göstermişti.




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