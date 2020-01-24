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Dünya

İsrail polisinden Mescid-i Aksa'ya baskın

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Sümeyye Özer   | 24.01.2020
İsrail polisinden Mescid-i Aksa'ya baskın

Kudüs

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail polisi, Kudüs'teki kutsal mekanlara yönelik İsrail'in ihlallerine dikkati çekmek için sabah namazını Mescid-i Aksa'da kılan Filistinlileri zorla dışarı çıkardı.

Filistinliler, polisin müdahalesine tekbir getirip sloganlar atarak karşılık verdi.

Öte yandan Doğu Kudüs'teki Vadi Hilve Bilgi Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisinin, sabah saatlerinde Kudüs'ün çeşitli bölgelerinde 13 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camii'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.



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