Euro
9.60
Dolar
8.03
BIST 100
1,407.76
Altın
1,761.25
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail polisinden Kudüs’te Filistinlilere müdahale

Teravih namazının ardından Şam Kapısı başta olmak üzere Eski Şehir bölgesinin çevresinde bir araya gelerek tekbirler eşliğinde slogan atan Filistinli gençlere ses bombalarıyla müdahale eden İsrail polisi bazılarını gözaltına aldı.

Esat Fırat   | 16.04.2021
İsrail polisinden Kudüs’te Filistinlilere müdahale Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Kudüs

İsrail polisinden Kudüs’te Filistinlilere müdahale

İşgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa’da kılınan teravih namazının ardından Şam Kapısı çevresinde toplanan onlarca Filistinli genç ile İsrail polisi arasında arbede yaşandı. Zaman zaman tekbir getirip sloganlar atan Filistinli gençlere, İsrail polisi müdahale etti. İsrail polisi bazı Filistinli gençleri gözaltına alırken, bazı gençleri de darp etti. ( Mostafa Alkharouf - Anadolu Ajansı )

Eski Şehir’deki Mescid-i Aksa’da kılınan teravih namazının ardından Şam Kapısı çevresinde toplanan onlarca Filistinli genç ile İsrail polisi arasında arbede yaşandı.

Zaman zaman tekbir getirip sloganlar atan Filistinli gençlere, İsrail polisi ses bombalarıyla müdahale etti.

Şam Kapısı'ndan Sahire Kapısı'na kadar uzanan Kanuni Sultan Süleyman Caddesi boyunca gençleri dağıtmak için atlı İsrail polisi bölgede tur attı.

İsrail polisi ile Filistinli gençler arasında Eski Şehir çevresinde büyük bir kovuşturma yaşandı. İsrail polisi bazı Filistinli gençleri gözaltına alırken, bazı gençleri de darp etti.

Eski Şehir'in Şam Kapısı'nda dün akşam da İsrail polisi Filistinli gençlere müdahale etmişti.

Ramazan ayının ilk günü de dahil olmak üzere İsrail polisi ile Filistinli gençler arasında olaylar yaşanmaya devam ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 3 bin 560 kişi hayatını kaybetti
İtalya'da Kovid-19 aşılamasında her 100 bin dozda 36 şiddetli reaksiyon tespit edildi
ABD'li ilaç firması Pfizer, Kovid-19 aşısında üçüncü doza ihtiyaç duyulabileceğini açıkladı
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 100 bini geçti
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Benzer haberler

İsrail polisinden Kudüs’te Filistinlilere müdahale

İsrail polisinden Kudüs’te Filistinlilere müdahale

İsrail, Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenledi

Kudüs'te İsrail bayrağını ateşe veren Ultra Ortodoks Yahudiler, Siyonizm'e tepki olarak Filistin bayrağı açtı

Filistinli Alimler Birliği, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerinin durdurulması çağrısı yaptı

Filistinli Alimler Birliği, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerinin durdurulması çağrısı yaptı
Filistin, ABD ve uluslararası toplumu İsrail'in yerleşim yerleri inşasını durdurması için tutum almaya çağırdı

Filistin, ABD ve uluslararası toplumu İsrail'in yerleşim yerleri inşasını durdurması için tutum almaya çağırdı
İsrail'de açık alanlarda maske zorunluluğu kaldırılıyor

İsrail'de açık alanlarda maske zorunluluğu kaldırılıyor