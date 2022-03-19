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Dünya

İsrail polisi Kudüs'te bir Filistinliyi ateş açarak yaraladı

İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te, yoldan geçen bir kişiye bıçaklı saldırıda bulunduğu iddiasıyla bir Filistinliyi ateş açarak yaraladığı bildirildi.

Enes Canlı   | 19.03.2022
İsrail polisi Kudüs'te bir Filistinliyi ateş açarak yaraladı

Kudüs

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, şüpheli bir kişi Doğu Kudüs'te yolda yürüyen bir başka kişiye bıçaklı saldırıda bulundu.

Açıklamada, olay yerine gelen polislerin, şüpheliyi ateş açarak etkisiz hale getirdiği belirtildi.

İsrail basınında yayımlanan haberlerde, bıçaklı saldırıya uğrayan 35 yaşındaki kişinin yaralandığı, bilincinin açık olduğu aktarıldı.

Haberlerde, bıçaklı saldırıda bulunduğu iddia edilen 20 yaşındaki Filistinlinin ise durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Sosyal medyada paylaşılan ve olay yerine ait olduğu iddia edilen görüntülerde, biri yerde oturan iki kişinin yol kenarında tartıştığı görüldü. Bir başka görüntüde ise İsrail polisinin, tartışmanın taraflarından bir kişiye ayaktayken ateş açtığı görüldü.

İsrail, ramazan ayında gerilimin tırmanmasından endişeli

İsrail basınında, özellikle işgal altındaki Doğu Kudüs'te İsrail polisi ile Filistinliler arasındaki gerilimin ramazan ayında daha da tırmanabileceği yönünde haberler yer alıyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'teki Eski Şehir bölgesi, özellikle Şam Kapısı'nda İsrail polisinin geçen yıl ramazan ayındaki uygulamaları, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinlilerin evlerinden zorla çıkarılması karşısındaki tepkiyle birleşmişti.

İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'ya akşam saatlerinde müdahale etmesiyle, Mayıs 2021'de Filistin coğrafyasında toplumsal olaylar patlak vermiş, artan gerginlik, İsrail'in Gazze'ye saldırısıyla sonuçlanmış ve dünya gündemine gelmişti.

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