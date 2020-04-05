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Dünya

İsrail polisi Kudüs Valisi'ni gözaltına aldı

İsrail polisi, Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valisi Adnan Gays'ı evinde gözaltına aldı.

Mustafa Deveci   | 05.04.2020
İsrail polisi Kudüs Valisi'ni gözaltına aldı

Quds

KUDÜS (AA) - İsrail polisi, Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valisi Adnan Gays'ı evinde gözaltına aldı.

Yerel kaynaklar, İsrail polisinin Kudüs Valisi Gays'ı işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Silvan Mahallesi'nde bulunan evine baskın düzenleyerek gözaltına aldığını belirtti.

Gays'ın neden gözaltına alındığına ilişkin İsrail polisinden henüz açıklama yapılmadı.

İsrail güçleri, 3 yıldır Kudüs Valiliği görevini sürdüren Gays'ı bu süre boyunca toplam 17 kez gözaltına aldı.

Filistin yönetimine bağlı Kudüs İşleri Bakanı Fadi el-Hedmi de cuma sabahı Doğu Kudüs'teki evine yapılan baskının ardından İsrail güçlerince kısa süreliğine gözaltına alınmış, daha sonra serbest bırakılmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

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