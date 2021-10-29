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Dünya

İsrail polisi Kudüs’te 3 Filistinliyi yaraladı

İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Müslüman Yusufiye Mezarlığı çevresinde Filistinlilere yaptığı müdahalede 3 kişi yaralandı, 7 Filistinli de gözaltına alındı.

Esat Fırat   | 29.10.2021
İsrail polisi Kudüs’te 3 Filistinliyi yaraladı Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Kudüs

Bir grup Filistinli cuma namazı sonrası, İsrail'in, Mescid-i Aksa'nın doğu surlarının dibindeki Yusufiye Mezarlığının parka dönüştürmeye çalıştığı kısmına girmeye çalıştı.

Mezarlığa girişi engellemeye çalışan İsrail polisi ile Filistinliler arasında yaşanan sürtüşmenin ardından, polis ses bombalarıyla müdahale etti.

Filistin Kızılayı’ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisinin bazı Filistinlileri darp ettiğine dikkat çekilirken, 3 kişinin de ses bombalarının isabet etmesi sonucu yaralandığı belirtildi.

Öte yandan İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, onlarca Filistinlinin polise taş attığı iddia edilerek, 7 kişinin gözaltına alındığı vurgulandı.

İsrail yönetimine hizmet veren bir taşeron firmanın çalışanları 25 Ekim itibariyle Yusufiye Mezarlığının içinde Müslüman askerlerin anısına yapılmış olan Şehitler Anıtı'nın bulunduğu kısımda park yapım çalışmalarına başlamıştı.

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