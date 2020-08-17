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Dünya

İsrail polisi Doğu Kudüs'te bir Filistinliyi şehit etti

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu gerekçesiyle bir Filistinliyi vurarak şehit etti.

Mustafa Deveci   | 17.08.2020
İsrail polisi Doğu Kudüs'te bir Filistinliyi şehit etti

Kudüs

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, kimliği açıklanmayan bir Filistinlinin Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın da içinde yer aldığı Eski Şehir bölgesinde İsrail güçlerince gerçek mermiyle vurulduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail güçlerinin bölgeye intikal eden Filistin Kızılayı çalışanlarının yaralı Filistinliye müdahale etmesine izin vermediği ifade edildi.

Öte yandan İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, bir Filistinlinin bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu ve "etkisiz hale" getirildiği kaydedildi.

Yerel basın, bir İsrail polisinin hafif şekilde yaralandığını, vurulan Filistinlinin ise hayatını kaybettiğini aktardı.

Olayın ardından İsrail polisi Eski Şehir ve Mescid-i Aksa'nın tüm kapılarını kapattı.

İsrail güçleri, "bıçaklı saldırı girişimi" veya "araçla ezme girişimi" iddiasıyla Filistinlilere yönelik ihlallerini sürdürürken, insan hakları örgütleri İsrail'i Filistinlilere karşı yargısız infaz yapmakla suçluyor.

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