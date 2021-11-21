Dolar
11.19
Euro
12.71
Altın
1,845.82
ETH/USDT
4,782.50
BTC/USDT
67,767.00
BIST 100
1,737.33
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail polisi Doğu Kudüs'te bir Filistinliyi öldürdü

İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde "silahlı saldırıda bulunduğu" gerekçesiyle ateş açtığı bir Filistinli yaşamını yitirdi.

Enes Canlı   | 21.11.2021
İsrail polisi Doğu Kudüs'te bir Filistinliyi öldürdü Fotoğraf: Mostafa Alkharouf - Anadolu Ajansı

Kudüs

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, Eski Şehir bölgesinde silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi. Saldırıda yaralanan iki sivilin hastaneye kaldırıldığı ifade edilen açıklamada, iki polisin de hafif yaralandığı aktarıldı.

Saldırganın etkisiz hale getirildiği ve bölgeye takviye kuvvet gönderildiği kaydedildi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşuna (KAN) göre, yaralı sivillerden biri hayatını kaybetti. İsrail basınından Kanal 12 de ölen kişinin Yahudi yerleşimci olduğunu duyurdu.

Basında çıkan haberlerde, ateş açan kişinin Filistinli olduğu ve olay yerinde öldürüldüğü belirtildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın ve Eski Şehir'in tüm kapılarını giriş ve çıkışlara kapattı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İllere göre Kovid-19 vaka sayısı belli oldu
Türkiye'de 23 bin 347 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 201 kişi hayatını kaybetti
Kovid-19'la mücadelede iki doz aşı uygulanan kişi sayısı 50 milyonu geçti
Kovid-19 aşısı olmayan kalp hastalarına risk uyarısı
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve can kayıpları artıyor

Benzer haberler

İsrail polisi Doğu Kudüs'te bir Filistinliyi öldürdü

İsrail polisi Doğu Kudüs'te bir Filistinliyi öldürdü

İsrail, 2021'de 1149 Filistinli çocuğu gözaltına aldı

İsrail güçleri, Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimi protestosunda 10 Filistinliyi yaraladı

Mossad'daki üst düzey istifalar 'sarsıntı' mı yoksa bir tür 'iç yapılanma' mı?

Mossad'daki üst düzey istifalar 'sarsıntı' mı yoksa bir tür 'iç yapılanma' mı?
Ortadoğu Dörtlüsünden İsrail-Filistin meselesinde iki devletli çözüm çabalarını ilerletme çağrısı

Ortadoğu Dörtlüsünden İsrail-Filistin meselesinde iki devletli çözüm çabalarını ilerletme çağrısı
Filistin yönetimi: İsrail hükümeti savaş suçları işleyerek ateşle oynuyor

Filistin yönetimi: İsrail hükümeti savaş suçları işleyerek ateşle oynuyor