Dolar
10.61
Euro
12.02
Altın
1,866.00
ETH/USDT
4,782.50
BTC/USDT
67,767.00
BIST 100
1,707.04
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail polisi Doğu Kudüs'te bir Filistinliyi öldürdü

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te "bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu" iddiasıyla ateş açtığı bir Filistinli hayatını kaybetti.

Esat Fırat   | 17.11.2021
İsrail polisi Doğu Kudüs'te bir Filistinliyi öldürdü

Kudüs

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, "Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bir kişinin polise bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu" ifade edildi.

Mescid-i Aksa'nın da içinde bulunduğu Eski Şehir bölgesindeki Avusturya Misafirhanesi (Austrian Hospice) yakınında meydan gelen olayda, 2 İsrail polisinin yaralandığı, saldırıyı gerçekleştiren kişinin de ateş edilerek "etkisiz hale" getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, vurulan kişinin sağlık durumuna ilişkin ise bilgi verilmedi.

Öte yandan İsrail ve Filistin basınında yer alan haberlerde, İsrail polisince ateş açılarak vurulan Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Olayın ardından İsrail polisi, Eski Şehir bölgesinin bazı kapılarını bir süreliğine kapattı.

İsrail güçleri, "bıçaklı saldırı" veya "araçla ezme" girişimi iddiasıyla Filistinlilere yönelik ihlallerini sürdürürken, insan hakları örgütleri İsrail'i Filistinlilere karşı yargısız infaz yapmakla suçluyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 23 bin 867 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 229 kişi öldü
Kovid-19 kısıtlamalarını kaldıran İsveç aşı pasaportu uygulamasına başlıyor
ABD firması Novavax, Kovid-19 aşısının kullanımı için AB'ye başvurdu
Orta Avrupa'da Kovid-19 vakaları artıyor
Kovid-19 diyabet hastalarında daha ciddi ve ölümcül seyrediyor

Benzer haberler

İsrail polisi Doğu Kudüs'te bir Filistinliyi öldürdü

İsrail polisi Doğu Kudüs'te bir Filistinliyi öldürdü

İsrail güçleri Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te 14 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu ölen Filistinli gencin cenazesi toprağa verildi

İsrail güçleri Kudüs’te Filistinlilere ait 3 yapıyı yıktı

İsrail güçleri Kudüs’te Filistinlilere ait 3 yapıyı yıktı
Batı Şeria'da İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinli hayatını kaybetti

Batı Şeria'da İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinli hayatını kaybetti
Filistin Bağımsızlık Bildirisi'nin üzerinden 33 yıl geçmesine rağmen devlet hayali neden gerçekleşmedi?

Filistin Bağımsızlık Bildirisi'nin üzerinden 33 yıl geçmesine rağmen devlet hayali neden gerçekleşmedi?