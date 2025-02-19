İsrail ordusunun hedefi olan Gazze Limanı havadan görüntülendi
İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yaklaşık 16 ayı aşkın süre devam ettirdiği saldırılarda hedef aldığı Gazze Limanı havadan görüntülendi.
Gazze
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 16 ayı aşkın süren saldırıları, Gazze Deniz Limanı'nda yıkıma yol açtı.
Daha önce kentin önemli deniz ticaret ve balıkçılık merkezi olan liman, şimdi ise tamamen boş. Havadan çekilen görüntüler, İsrail saldırıları sonrası limanda oluşan hasarı gözler önüne seriyor.
Balıkçı teknelerinin sayısındaki azlık dikkat çekerken limanda ve sahil kesimindeki binalarda oluşan tahribat kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.