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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail ordusunun hedefi olan Gazze Limanı havadan görüntülendi

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yaklaşık 16 ayı aşkın süre devam ettirdiği saldırılarda hedef aldığı Gazze Limanı havadan görüntülendi.

19.02.2025 - Güncelleme : 19.02.2025
İsrail ordusunun hedefi olan Gazze Limanı havadan görüntülendi Fotoğraf:Mahmoud S. M. Al Basoos/AA

Gazze

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 16 ayı aşkın süren saldırıları, Gazze Deniz Limanı'nda yıkıma yol açtı.

19.02.2025

Daha önce kentin önemli deniz ticaret ve balıkçılık merkezi olan liman, şimdi ise tamamen boş. Havadan çekilen görüntüler, İsrail saldırıları sonrası limanda oluşan hasarı gözler önüne seriyor.

Balıkçı teknelerinin sayısındaki azlık dikkat çekerken limanda ve sahil kesimindeki binalarda oluşan tahribat kaydedildi.

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