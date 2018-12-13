İsrail ordusu Ramallah'ın giriş çıkışlarını kapattı

RAMALLAH

İsrail ordusu, bölgede İsraillilere yönelik silahlı saldırı sonrası işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin giriş çıkışlarını askeri kontrol noktalarıyla kapattı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri Ramallah'ın girişindeki Beyt-İl kontrol noktasını trafik akışına kapattı.

İsrail güçlerinin Bir-Zeit ve Ayn Sina beldelerinden Ramallah'a giden yolları da kapattığı belirtildi.

Öte yandan, İsrail askerlerinin Ramallah'a bağlı mahallelere baskın düzenlediği ve El-Bire beldesinde de halkı aramadan geçirdiği kaydedildi.

İsrail basınında yer alan haberlerde, Ramallah yakınlarındaki yasa dışı Ofra Yahudi yerleşim yeri yakınında aracından inen bir saldırganın yol kenarında bekleyenlerin üzerine ateş açması sonucu 2 İsraillinin öldüğü, 2 İsraillinin ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı kaydedilmişti.

Ofra Yahudi yerleşim birimi yakınında 9 Aralık akşamı da durakta bekleyenlerin üzerine hareket halindeki bir araçtan ateş açılması sonucu biri ağır 6 İsrailli yaralanmıştı.

İsrail güçleri, pazar günü Ofra'da düzenlenen silahlı saldırıdan sorumlu olduğu iddia edilen Filistinli Salih Ömer Salih el-Bergusi'yi (29) dün gece Ramallah kenti yakınlarındaki Serda beldesindeki bir eve düzenlenen baskında öldürmüştü.

Muhabir: Esat Fırat