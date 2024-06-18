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Dünya

İsrail ordusu, Lübnan’a yönelik "operasyonel planı" onayladığını duyurdu

İsrail ordusu, Hizbullah ile yaşanan gerilim devam ederken Lübnan'a yönelik olası bir saldırıya ilişkin "operasyonel planı" onayladığını duyurdu.

Burak Dağ  | 18.06.2024 - Güncelleme : 18.06.2024
İsrail ordusu, Lübnan’a yönelik "operasyonel planı" onayladığını duyurdu

Ankara

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail Ordusu Kuzey Komutanlığı Komutanı Tümgeneral Ori Gordin ve Operasyonlar Bölümü Başkanı Tümgeneral Oded Basyuk'un, Lübnan'a yönelik olası bir saldırıya ilişkin "operasyonel planı" onayladığı bildirildi.

Ayrıca açıklamada, Gordin ve Basyuk’un gerçekleştirdiği durum değerlendirmesinde birliklerin sahadaki hazırlıklarının arttırılmasına devam edilmesi yönünde karar alındığı bilgisine yer verildi.

Mavi Hat'ta gerginlik

İsrail-Lübnan arasındaki "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında son haftalarda tırmanan bir gerilim yaşanıyor.

İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari, "Lübnan'daki Hizbullah'ın 7 Ekim'den bu yana İsrail’e yönelik 5 binden fazla roket, tanksavar mermisi ve İHA ateşlediğini" bildirmişti.

Hagari, "Hizbullah'ın artan saldırıları bizi daha geniş bir tırmanışın eşiğine getiriyor. Bu, Lübnan ve bölge için yıkıcı sonuçlar doğurabilecek bir tırmanış." ifadelerini kullanmıştı.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor. Bu çatışmalarda 341 Hizbullah mensubu, 63 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü bildirilmişti.

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