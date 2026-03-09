Dolar
İran'ın yeni misillemeleri nedeniyle Tel Aviv'de sirenler çalıyor.
logo
Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

İsrail ordusu, İran'da 6 askeri hava üssünü hedef aldığını ileri sürdü

İsrail ordusu, ABD ile birlikte 28 Şubat’tan bu yana saldırılar düzenledikleri İran'da 6 askeri hava üssünü hedef aldığını iddia etti.

Burak Dağ  | 09.03.2026 - Güncelleme : 09.03.2026
İsrail ordusu, İran'da 6 askeri hava üssünü hedef aldığını ileri sürdü

Kudüs

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail jetlerinin daha önce de hedef aldığı askeri hava üslerinde bulunan helikopterleri ve çok sayıda askeri uçağı imha ettiği ileri sürüldü.

Açıklamada, askeri hava üssündeki pistlerin kullanılamaz hale getirildiği ve hava savunma sistemlerinin de hedef alındığı öne sürüldü.

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin ise yaptığı basın toplantısında askeri hava üslerine düzenledikleri saldırılarda silah ve para transferi için kullanıldığı öne sürülen 16 uçağı da hedef aldıklarını söyledi.

İsrail ordusu ayrıca, İran'da Devrim Muhafızları Ordusu'nun askeri insansız hava aracı (İHA) karargahını hedef aldığını da iddia etti.

Açıklamada, akşam saatlerinde İran'ın çeşitli bölgelerine gerçekleştirilen yeni bir hava saldırısı dalgasının tamamlandığı belirtildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun insansız hava araçları karargahının vurulduğu savunulan açıklamada, fırlatılmaya hazır SİHA'ların da imha edildiği aktarıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
