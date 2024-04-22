Dolar
32.51
Euro
34.63
Altın
2,329.99
ETH/USDT
3,193.20
BTC/USDT
66,274.00
BIST 100
9,645.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail ordusu, Gazze'yi ortadan bölen koridora "operasyon" başlattığını duyurdu

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ni ortadan bölen koridora yönelik "operasyon" başlattığını açıkladı.

Zein Khalil, Mahmut Geldi  | 22.04.2024 - Güncelleme : 22.04.2024
İsrail ordusu, Gazze'yi ortadan bölen koridora "operasyon" başlattığını duyurdu

Kudüs

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile güneyini birbirinden ayıran orta kesimindeki koridora saldırı başlatıldığı belirtildi.

"162'nci Tümen orta koridora operasyonu başlattı." ifadesi kullanılan açıklamada, daha fazla detay verilmedi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 685’i çocuk, 9 bin 670'i kadın olmak üzere 34 bin 97 Filistinli öldürüldü, 76 bin 980 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ile Yunanistan arasında Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı yapıldı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin 123. sayısını yayımladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Türkmen toplumu ve Irak Sünni toplumu temsilcilerini kabul etti
İstanbul için sıcaklık uyarısı
Türkiye ile Irak arasında 26 anlaşma imzalandı

Benzer haberler

BM, Gazze'deki toplu mezarlara ilişkin bağımsız ve kapsamlı soruşturma talep etti

BM, Gazze'deki toplu mezarlara ilişkin bağımsız ve kapsamlı soruşturma talep etti

Bağımsız İnceleme Grubu: İsrail, UNRWA'nın "terör bağlantısı" iddialarına kanıt sunmadı

İsrail ordusu, Gazze'yi ortadan bölen koridora "operasyon" başlattığını duyurdu

İsrail baskınında Nasır Hastanesi'nde bulunan 2 bin Filistinlinin akıbeti bilinmiyor

İsrail baskınında Nasır Hastanesi'nde bulunan 2 bin Filistinlinin akıbeti bilinmiyor
İsrail'in Refah saldırısı öncesinde bir milyon Filistinlinin barınabileceği bölge hazırlığı yaptığı iddiası

İsrail'in Refah saldırısı öncesinde bir milyon Filistinlinin barınabileceği bölge hazırlığı yaptığı iddiası
Gazzeli 11 bin öğrenci Batı Şeria'da uzaktan eğitime kaydoldu

Gazzeli 11 bin öğrenci Batı Şeria'da uzaktan eğitime kaydoldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet