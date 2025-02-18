İsrail ordusu, Gazze'deki Filistinlilere ateş açtı
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde Filistinlilere "bölgede konuşlanmış güçlere yaklaştıkları" iddiasıyla ateş açtığını duyurdu.
İstanbul
Ordunun X platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde faaliyet gösteren birliklerimize yaklaşan ve onlar için tehdit oluşturan çok sayıda şüpheliye ateş açtık." ifadesine yer verdi.
Açıklamada, İsrail askerlerinin, Gazze Şeridi'nin güneyinde onlara doğru hareket eden bir Filistinliyi gözlemlediği ve onu uzaklaştırmak için ateş açtığı iddia edildi.
"Şüphelinin" askeri birliklere doğru ilerlemeye devam ederek doğrudan tehdit oluşturduğu savunulan açıklamada, "tehdidi ortadan kaldırmak" için tekrar ateş açıldığı öne sürüldü.
Ordu ayrıca insansız hava aracıyla (İHA) "mutabık kalınan plana muhalif şekilde denetim güzergahı olmayan; araç ulaşımı için onaylanmayan bir yoldan Gazze Şeridi'nin orta kesiminden kuzeye doğru hareket ettiği" iddiasıyla Filistinli bir aracı uzaklaştırmak için ateş açtığını aktardı.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere, "talimatlara uyma", "bölgede konuşlu güçlere yaklaşmama" ve "üzerinde anlaşılan denetim güzergahları dahilinde kalma" çağrısında bulundu.
İsrail, 19 Ocak'ta Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasına rağmen Gazze'de ateşkesi sık sık ihlal ediyor.
Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması
Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.
Anlaşma kapsamında 27 Ocak Pazartesi günü, Netzarim Koridoru Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin güneyden kuzeye geçişine açılmış, İsrail ordusu 9 Şubat'ta Netzarim Koridoru'ndan çekilmişti.
Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, İsrail ordusunun 8 ay süren işgalinin ardından 1 Şubat'ta hasta ve yaralıların tahliyesi için açılmıştı.
Esir takasının ilk altı turunda, İsrail hapishanelerindeki bin 135 Filistinli esir ile Gazze'deki 19 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakılmıştı.
Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasına göre, 42 günlük birinci aşamada toplam 1900'ün üzerinde Filistinli esir ve 33 İsrailli esirin serbest bırakılması bekleniyor.
Hamas, Gazze'de kalan İsrailli esirlerin sayısıyla ilgili resmi açıklama yapmıyor. İsrail basını ise esir takasının altıncı turunun ardından Gazze'de 73 İsrailli esirin kaldığını aktarıyor.
Birinci aşamanın sonunda Gazze'de kalan esirlerin durumunun ise anlaşmanın ikinci aşama müzakerelerinde ele alınması bekleniyor. İsrail basını, anlaşma devreye girdikten 16 gün sonra başlaması gereken ikinci aşama müzakereleri için İsrail yönetiminin ayak sürüdüğünü belirtiyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.