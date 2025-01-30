Dolar
35.81
Euro
37.33
Altın
2,762.26
ETH/USDT
3,107.80
BTC/USDT
103,805.00
BIST 100
10,076.99
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde ateşkesi ihlal ettiğini itiraf etti

İsrail ordusu son saatlerde Gazze Şeridi'nin bazı bölgelerinde, kendi güçlerine “tehdit oluşturduğu” iddiasıyla Filistinlilere ve bir araca ateş ederek, Hamas ile varılan ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini kabul etti.

Zein Khalil, Ali Semerci  | 30.01.2025 - Güncelleme : 30.01.2025
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde ateşkesi ihlal ettiğini itiraf etti

Kudüs

Ordunun X platformundan yaptığı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, ordu güçlerinin son saatlerde Gazze'nin bazı bölgelerinde "ordu güçlerinin üzerlerine doğru ilerleyen ve kendilerine tehdit oluşturan şüphelileri uzaklaştırmak" iddiasıyla aralıklı olarak ateş açtığı ifade edildi.

Açıklamada, İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracının (İHA) da Gazze'nin orta kesiminden kuzeye doğru giden bir araca, "ateşkes anlaşmasına göre geçişe izin verilmeyen bir bölgeden denetimsiz geçtiği iddiasıyla" ateş açtığı belirtildi.

İsrail ordusu, defalarca yaptığı ihlallere rağmen ateşkes anlaşmasına tam olarak uyduğunu iddia ederek Gazze Şeridi'nde her türlü senaryoya hazır olduğunu aktardı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten ateşkese varılana kadar Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 841'i çocuk, 12 bin 298'i kadın olmak üzere 47 bin 417 Filistinli öldü, 111 bin 571 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip edildi.

Hamas ile İsrail arasında varılan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kararı Resmi Gazete'de
Lübnan'da İsrail tarafından öldürülen 3 Türk vatandaşının aileleri kaçakçılardan şikayetçi oldu
Türkiye, Lübnan sınırında 3 Türk vatandaşını öldüren İsrail'i kınadı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile bir araya geldi
Binali Yıldırım'dan Kartalkaya'daki yangında yakınlarını kaybeden Gültekin ve Güner ailelerine taziye ziyareti

Benzer haberler

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde ateşkesi ihlal ettiğini itiraf etti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde ateşkesi ihlal ettiğini itiraf etti

İsrail'in Batı Şeria'ya düzenlediği hava saldırısında can kaybı 10'a yükseldi

Hamas, İsrail hapishanelerindeki 110 Filistinlinin serbest bırakılacağını açıkladı

İsraillilerin yüzde 74'ü Netanyahu'ya güvenmiyor

İsraillilerin yüzde 74'ü Netanyahu'ya güvenmiyor
BM: Gazze ve Batı Şeria'da patlayıcı maddeler sivil hayatı ve yardım dağıtımını etkiliyor

BM: Gazze ve Batı Şeria'da patlayıcı maddeler sivil hayatı ve yardım dağıtımını etkiliyor
BM: İsrail'in zorla yerinden ettiği 423 binden fazla Filistinli Gazze'nin kuzeyine döndü

BM: İsrail'in zorla yerinden ettiği 423 binden fazla Filistinli Gazze'nin kuzeyine döndü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet