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Malatya'nın Kale ilçesinde deprem sırasında dağlık kesimdeki toprak kayması ve taşların yuvarlanması cep telefonu kamerasına yansıdı. -VTR-
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Dünya

İsrail ordusu, denizden de Lübnan'a saldırdı

İsrail ordusu, hava ve kara saldırılarının ardından Lübnan'ı denizden de vurmaya başladı.

Mustafa Deveci  | 16.10.2024 - Güncelleme : 16.10.2024
İsrail ordusu, denizden de Lübnan'a saldırdı

Ankara

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, İsrail Deniz Kuvvetlerinin Lübnan'da Hizbullah "hedeflerine" saldırı düzenlediği belirtildi.

Firkateynlerden düzenlenen saldırılarda Hizbullah'a ait "roket sistemleri, silah depoları" gibi "hedeflerin" vurulduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca denizden Lübnan'a düzenlenen ilk saldırıları gösteren görüntüler de paylaşıldı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyi ve doğusunun yanı sıra başkent Beyrut'a yoğun hava saldırıları düzenliyor.

İsrail ordusu, 30 Eylül'de Lübnan'ın güneyinde "Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun" kara saldırılarına başladığını bildirmişti.

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