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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail ordusu Batı Şeria'da 25 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerine düzenlediği baskınlarda, 25 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.

Qais Omar Darwesh Omar, Ömer Erdem  | 25.12.2024 - Güncelleme : 25.12.2024
İsrail ordusu Batı Şeria'da 25 Filistinliyi gözaltına aldı

Ramallah

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail ordusunun Ramallah ve Tulkerim kentlerinde dün akşamdan bu yana "benzeri görülmemiş" bir şekilde gözaltı ve saha soruşturmaları yürüttüğü belirtildi.

Açıklamada, söz konusu baskınlarda aralarında eski tutuklular ve kadınların da bulunduğu en az 25 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail ordusunun kuzeydeki Tulkerim kentine yönelik baskınlarına devam ettiği ve tüm gözaltı vakalarının henüz teyit edilemediği belirtildi.

İsrail askerlerinin Ramallah yakınlarındaki El-Emari Mülteci Kampı'nda da onlarca vatandaşı gözaltına aldığı ancak ardından bu kişileri serbest bıraktığı ifade edilen açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 12 bini geçtiği kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten beri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 833 Filistinli hayatını kaybetti.

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