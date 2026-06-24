İsrail ordusunun, ateşkese ve ABD-İran mutabakatına rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetinde 2 araca ateş açtığı bildirildi.

İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'da 2 araca ateş açtı İsrail ordusunun, ateşkese ve ABD-İran mutabakatına rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetinde 2 araca ateş açtığı bildirildi.

İsrail, bölgedeki ateşkese ve Lübnan'ın da dahil edildiği belirtilen ABD-İran mutabakatına rağmen saldırılar düzenledi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail askerleri, Yukarı Nebatiye beldesinde 2 araca ateş açtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Yukarı Nebatiye'de dün yol açma çalışmaları sırasında İsrail askerlerinin ateş açması sonucu 2 kişi hayatını kaybetmiş, 1 kişi yaralanmıştı.

İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu. Mutabakat, Lübnan dahil savaşın sona erdirilmesini içeriyor.

İsrail ordusu, "tehdit oluşturan" 2 kişinin vurulduğunu iddia etti

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Ali el-Tahir tepesi bölgesinde silahlı Hizbullah mensubu olduğu ileri sürülen 2 kişinin vurulduğu iddia edildi.

İsrail ordusunun işgali altındaki bölgede gerçekleştirilen olayda, İsrail askerlerinin "tehdit oluşturan Hizbullah mensuplarını tespit ettiği" ileri sürülerek hava kuvvetleri ve kara birliklerinin saldırı düzenlediği aktarılırken saldırıların devam edeceği tehdidinde bulunuldu.

İsrail ordusu'nun düzenlediği saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti

⁠İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 4 bin 192 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.