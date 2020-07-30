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Dünya

İsrail muhalefetinden iç savaş uyarısı

İsrail'de muhalefet partilerinden Yesh Atid'in (Gelecek Var) lideri Yair Lapid, Tel Aviv kentinde salı akşamı düzenlenen gösteride yaşanan şiddet olaylarının "ülkeyi iç savaşa sürükleyebileceği" uyarısında bulundu.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout,Gülşen Topçu   | 30.07.2020
İsrail muhalefetinden iç savaş uyarısı Fotoğraf: Faiz Abu Rmeleh/AA

Kudüs

Twitter hesabından açıklama yapan Yair Lapid, "Önceki akşam Tel Aviv'de akan kan, Bibi (İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu) ve onun temsilcileri eliyle akıtılmıştır. Provokasyon eken kan biçer." ifadelerini kullandı.

Göstericilere karşı provokasyonun İsrail'i iç savaşa sürükleyebileceği uyarısında bulunan Lapid, Netanyahu'nun göstericilere yönelik saldırılarla ilgili açıklama yapmamasını da eleştirdi.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz ise Twitter'dan yaptığı açıklamada, göstericilere saldıranların cezalandırılmasını istedi.

Gantz, "Biz burada olduğumuz sürece İsrail'de hiç kimse göstericileri susturamaz." ifadesini kullandı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) dün verdiği haberde, İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Amir Ohana'nın Tel Aviv'deki evi önünde düzenlenen gösterilerde 5 kişinin aşırı sağcıların saldırısı sonucu yaralandığı belirtilmişti.

Aşırı sağcıların göstericilere saldırması tepkilere neden olurken Başbakan Netanyahu konuyla ilgili açıklama yapmamıştı.



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