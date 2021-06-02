İsrail Meclisi ülkenin yeni cumhurbaşkanını seçiyor
İsrail Meclisi, görev süresi 9 Temmuz'da sona erecek olan Cumhurbaşkanı Reuevn Rivlin'in halefini seçiyor.
Kudüs
Meclis Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, cumhurbaşkanı seçiminin Genel Kurulda yapılacak gizli oy yöntemiyle gerçekleşeceği belirtildi.
Açıklamada, "Milletvekilleri bugün İsrail devletinin yeni cumhurbaşkanını seçecek." ifadelerine yer verildi.
Mecliste yapılacak oylamada eski İşçi Partisi Genel Başkanı Isaac Herzog ve işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs arasındaki Givat Ze'ev Yahudi yerleşim biriminde yaşayan Fas doğumlu Siyonist aktivist Miriam Peretz yarışıyor.
İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'da yer alan habere göre, seçim sonuçlarının öğleden sonra açıklanması bekleniyor.
İsrail'de 7 yıllığına seçilen cumhurbaşkanı, geniş yetkilerle donatılmış olan Başbakan'ın aksine sınırlı yetkilere sahip ve sembolik.
Cumhurbaşkanının yetkileri, mahkumları affetmek, büyükelçilerin itimatnamelerini kabul etmek ve hükümetleri kurmak için temsilciler atamakla sınırlı.
İsrail Meclisi ise doğrudan halk tarafından seçilen 120 milletvekilinden oluşuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.