Euro
10.52
Dolar
8.62
BIST 100
1,426.47
Altın
1,899.48
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 öncesi kamp çalışmaları için Almanya’ya hareket ediyor
logo
Dünya

İsrail Meclisi ülkenin yeni cumhurbaşkanını seçiyor

İsrail Meclisi, görev süresi 9 Temmuz'da sona erecek olan Cumhurbaşkanı Reuevn Rivlin'in halefini seçiyor.

Esat Fırat   | 02.06.2021
İsrail Meclisi ülkenin yeni cumhurbaşkanını seçiyor

Kudüs

Meclis Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, cumhurbaşkanı seçiminin Genel Kurulda yapılacak gizli oy yöntemiyle gerçekleşeceği belirtildi.

Açıklamada, "Milletvekilleri bugün İsrail devletinin yeni cumhurbaşkanını seçecek." ifadelerine yer verildi.

Mecliste yapılacak oylamada eski İşçi Partisi Genel Başkanı Isaac Herzog ve işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs arasındaki Givat Ze'ev Yahudi yerleşim biriminde yaşayan Fas doğumlu Siyonist aktivist Miriam Peretz yarışıyor.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'da yer alan habere göre, seçim sonuçlarının öğleden sonra açıklanması bekleniyor.

İsrail'de 7 yıllığına seçilen cumhurbaşkanı, geniş yetkilerle donatılmış olan Başbakan'ın aksine sınırlı yetkilere sahip ve sembolik.

Cumhurbaşkanının yetkileri, mahkumları affetmek, büyükelçilerin itimatnamelerini kabul etmek ve hükümetleri kurmak için temsilciler atamakla sınırlı.

İsrail Meclisi ise doğrudan halk tarafından seçilen 120 milletvekilinden oluşuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Salgın sürecinde İstanbul'daki yurtlarda 17 bin kişi karantinaya alındı
Hindistan’da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 3 bin 207 kişi öldü
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıplarındaki artış sürüyor
Brezilya'da bir kasabada Kovid-19 aşısı uygulamasından etkili sonuçlar elde edildi
DSÖ Genel Direktör Ghebreyesus: Sinovac aşısının acil kullanımına onay verilmesinden mutluluk duyuyorum

Benzer haberler

İsrail Meclisi ülkenin yeni cumhurbaşkanını seçiyor

İsrail Meclisi ülkenin yeni cumhurbaşkanını seçiyor

Dışişleri Bakanlığı: İsrail’in Batı Şeria'da yasa dışı uygulamalarını reddediyoruz

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı 350 yeni konut inşa ediyor

Hamas'ın Gazze Sorumlusu Sinvar'ın işaret ettiği 1111 sayısı sosyal medyada gündem oldu

Hamas'ın Gazze Sorumlusu Sinvar'ın işaret ettiği 1111 sayısı sosyal medyada gündem oldu
Avrupalı eski siyasetçiler UCM'nin Filistin’deki suçları soruşturmasını engelleme çabalarını kınadı

Avrupalı eski siyasetçiler UCM'nin Filistin’deki suçları soruşturmasını engelleme çabalarını kınadı
Netanyahu, 'ABD'yle sürtüşme pahasına bile olsa' İran'ın nükleer silahlanmasına izin vermeyeceklerini söyledi

Netanyahu, 'ABD'yle sürtüşme pahasına bile olsa' İran'ın nükleer silahlanmasına izin vermeyeceklerini söyledi