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Dünya

İsrail mahkemesinden Doğu Kudüs'te 16 binanın yıkımına onay

İsrail Yüksek Mahkemesi, Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 16 binanın yıkımının durdurulması için yapılan başvuruyu reddetti.

Mustafa Deveci   | 21.07.2019
İsrail mahkemesinden Doğu Kudüs'te 16 binanın yıkımına onay

Kudüs

İsrail Yüksek Mahkemesi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait ve 100'e yakın dairenin içinde yer aldığı 16 binanın yıkımının durdurulması için yapılan başvuruyu reddetti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Yüksek Mahkeme, Doğu Kudüs'ün Sur Bahir bölgesinin Vadi el-Hummus Mahallesi'nde bulunan ve bazıları inşa halindeki 16 binanın yıkımının durdurulması için Filistinlilerin yaptığı başvuruyu kabul etmedi.

Filistinliler için hukuk yolu kapandı

Yüksek Mahkemenin kararının ardından 100'e yakın dairenin içinde yer aldığı 16 binada yaşayan ve evleri yıkım tehdidiyle karşı karşıya olan Filistinliler için hukuk yolu kapandı.

Kararla birlikte, bu binalarda yaşayan Filistinliler için korku dolu bekleyiş başladı.

Karar diğer bölgelerde de birçok evin yıkılmasına sebep olabilir

İsrail Yüksek Mahkemesi, 18 Haziran'da söz konusu binaların Ayrım (Utanç) Duvarı’nın devamını oluşturan tel bariyerlere yakınlığı nedeniyle "güvenlik tehlikesi oluşturduğunu" iddia ederek yıkımına karar vermiş ve mülk sahiplerine binalarını yıkmaları için 1 ay süre vermişti.

Uzmanlar, İsrail mahkemesinin bu kararının, Filistin'in diğer bölgelerinde de birçok evin yıkılmasına neden olabileceği uyarısında bulunuyor.

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