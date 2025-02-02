Dolar
35.84
Euro
37.15
Altın
2,800.34
ETH/USDT
3,079.70
BTC/USDT
99,172.00
BIST 100
10,004.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'daki baskınlarını genişletiyor

İsrail ordusu, yüzlerce asker ve buldozerler eşliğinde işgal altındaki Batı Şeria'ya yönelik saldırlarını genişletmeyi sürdürüyor.

Aysar Alais, Hamdi Yıldız, Aysar Alais  | 02.02.2025 - Güncelleme : 02.02.2025
İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'daki baskınlarını genişletiyor

Batı Şeria, El-Halil

Görgü tanıklarının AA muhabirine aktardığına göre, İsrail ordusu, onlarca askeri araç ve buldozer eşliğinde Tubas kentine bağlı Tammun beldesi ve Faria Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerine düzenlediği saldırıların 13'üncü gününde baskın yaptığı 2 bölgede sokağa çıkma yasağı uyguluyor.

Faria Mülteci Kampı'ndaki bazı ailelerden evlerini boşaltmasını isteyen İsrail askerleri, boşaltılan evleri askeri mevzi olarak kullanıyor.

Öte yandan Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusu, Faria Kampı'nda hasta taşıyan bir ambulansın geçişine engel oldu. Ambulansı durduran İsrail askerleri aracın anahtarına el koyarak hastanın hastaneye götürülmesini engelledi.

Ayrıca Tubas kentindeki Eğitim İdaresi, İsrail baskını sebebiyle Faria Mülteci Kampı'nda eğitime ara verildiğini duyurdu.

İsrail ordusunun 30 Ocak Perşembe günü Tammun beldesine düzenlediği hava saldırısında 10 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, El-Halil kentinin güneyindeki toprakları iş makineleriyle kazıyor

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'nın El-Halil kentinin güneyindeki Misafir Yatta bölgesinde arazileri buldozerle kazarak tahrip ediyor.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Misafir Yatta'ya bağlı Umm el-Hayr köyündeki vatandaşların evlerinin yakınında buldozerle yıkım gerçekleştiriyor.

Haberde, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin yolları kazarak ve çevrede tahribata yol açarak Filistinlilere ait daha fazla toprağı gasbetmeyi amaçladıkları belirtildi.

Filistin resmi verilerine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler 2024 yılında Batı Şeria'da Filistinlilere ve mülklerine yönelik 2 bin 971 ihlal gerçekleştirdi. Bu ihlaller sonucunda 10 Filistinli öldü ve 14 bin'den fazla ağaç yok edildi.

Resmi rakamlara göre, 2024 sonu itibariyle Batı Şeria'da yasadışı olarak yaşayan İsrailli yerleşimcilerin sayısı yaklaşık 770 bine ulaştı. Ayrıca, 7 Ekim 2023'te başlayan Gazze saldırıları sonrasında Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları sonucu 900 kişiden fazla insan hayatını kaybetti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye yarından itibaren yeni bir yağışlı sistemin etkisine girecek
Türk Kızılay, çadır ve barınma malzemelerinden oluşan 57 tırın Gazze'ye giriş yaptığını bildirdi
Bakan Fidan: (Trump'ın önerisi) Filistin halkının Gazze'den sürülmesi projesine tamamen karşıyız
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Alev Alatlı'yı anma mesajı:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alev Alatlı'yı anma mesajı

Benzer haberler

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'daki baskınlarını genişletiyor

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'daki baskınlarını genişletiyor

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Eriha'da bir camiyi ateşe verdi

Esir takasında serbest kalan Filistinliler, mutluluklarını ve umutlarını dile getirdi

TİKA'nın serbest kalan Filistinli eski çalışanı Murteca, Gazze'ye mutluluk gözyaşlarıyla döndü

TİKA'nın serbest kalan Filistinli eski çalışanı Murteca, Gazze'ye mutluluk gözyaşlarıyla döndü
Filistinli Cuaym, 23 yılın ardından özgürlüğüne ancak "sürgünde" kavuşabildi

Filistinli Cuaym, 23 yılın ardından özgürlüğüne ancak "sürgünde" kavuşabildi
İsveç ve Berlin'de Filistin'e destek gösterisi düzenlendi

İsveç ve Berlin'de Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet