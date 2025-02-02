İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'daki baskınlarını genişletiyor
İsrail ordusu, yüzlerce asker ve buldozerler eşliğinde işgal altındaki Batı Şeria'ya yönelik saldırlarını genişletmeyi sürdürüyor.
Batı Şeria, El-Halil
Görgü tanıklarının AA muhabirine aktardığına göre, İsrail ordusu, onlarca askeri araç ve buldozer eşliğinde Tubas kentine bağlı Tammun beldesi ve Faria Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.
İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerine düzenlediği saldırıların 13'üncü gününde baskın yaptığı 2 bölgede sokağa çıkma yasağı uyguluyor.
Faria Mülteci Kampı'ndaki bazı ailelerden evlerini boşaltmasını isteyen İsrail askerleri, boşaltılan evleri askeri mevzi olarak kullanıyor.
Öte yandan Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusu, Faria Kampı'nda hasta taşıyan bir ambulansın geçişine engel oldu. Ambulansı durduran İsrail askerleri aracın anahtarına el koyarak hastanın hastaneye götürülmesini engelledi.
Ayrıca Tubas kentindeki Eğitim İdaresi, İsrail baskını sebebiyle Faria Mülteci Kampı'nda eğitime ara verildiğini duyurdu.
İsrail ordusunun 30 Ocak Perşembe günü Tammun beldesine düzenlediği hava saldırısında 10 Filistinli hayatını kaybetmişti.
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, El-Halil kentinin güneyindeki toprakları iş makineleriyle kazıyor
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'nın El-Halil kentinin güneyindeki Misafir Yatta bölgesinde arazileri buldozerle kazarak tahrip ediyor.
Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Misafir Yatta'ya bağlı Umm el-Hayr köyündeki vatandaşların evlerinin yakınında buldozerle yıkım gerçekleştiriyor.
Haberde, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin yolları kazarak ve çevrede tahribata yol açarak Filistinlilere ait daha fazla toprağı gasbetmeyi amaçladıkları belirtildi.
Filistin resmi verilerine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler 2024 yılında Batı Şeria'da Filistinlilere ve mülklerine yönelik 2 bin 971 ihlal gerçekleştirdi. Bu ihlaller sonucunda 10 Filistinli öldü ve 14 bin'den fazla ağaç yok edildi.
Resmi rakamlara göre, 2024 sonu itibariyle Batı Şeria'da yasadışı olarak yaşayan İsrailli yerleşimcilerin sayısı yaklaşık 770 bine ulaştı. Ayrıca, 7 Ekim 2023'te başlayan Gazze saldırıları sonrasında Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları sonucu 900 kişiden fazla insan hayatını kaybetti.
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