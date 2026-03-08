İsrail, İran’dan yeni füze misillemesi tespit edildiğini açıkladı
İsrail ordusu, ABD ile birlikte saldırılar düzenledikleri İran'dan yeni füze saldırısı başlatıldığını açıkladı.
Kudüs
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran’dan atılan füzelerin önlenmesi için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği belirtildi.
- Petrol depolarına saldırı sonrası Tahran’da gökyüzünü siyah duman kapladı
- İran ordusu bu geceden itibaren "taarruz operasyonlarını" artıracağını duyurdu
- İsrail'in Lübnan'a saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 400'e yaklaştı
- Irak'taki "İslami Direniş Örgütü" ABD üslerine bir günde 24 saldırı düzenlediğini açıkladı
- Uzmanlar, İran'a yönelik saldırılarda sivillerin hedef alınmasının uluslararası hukuku ihlal ettiği görüşünde
- Tahran’da 1 ambulans yandı ve Kum kentinde sivillerin kullandığı 2 bina hedef alındı
- İsfahan’da bir radyasyon tesisinde ABD-İsrail saldırıları sonucu ciddi hasar oluştuğu belirtildi
Misilleme saldırıları tehdidi altındaki bölgelerde vatandaşların cep telefonlarına ön uyarı mesajları atıldığını belirten açıklamada, bir sonraki duyuruya kadar sığınaklarda kalmaları talimatı verildiği vurgulandı.
İsrail’in başkenti Tel Aviv ve çevresinin yanı sıra ülkenin güneyinde de sirenlerin çaldığı basına yansıdı.
İran son füze saldırısı, bugün gerçekleştirdiği 9’uncu dalga misilleme oldu.
İran: ABD ve İsrail altyapıyı vurmaya devam ederse, bölgede benzer eylemler gerçekleştireceğiz
İran ordusu, ABD ve İsrail'in ülkedeki enerji altyapısını vurmaya devam etmesi halinde bölgedeki petrol tesislerini hedef alacağı uyarısında bulundu.
Devlet televizyonuna konuşan Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari, ABD ve İsrail’in İran’ın altyapısına yönelik saldırılarını değerlendirdi.
Zülfikari ABD ve İsrail’in, “halka ait yakıt ve enerji altyapısı ve hizmet merkezlerinin bazı kısımlarını hedef alacak kadar ileri gittiğini” belirtti.
İran silahlı kuvvetlerinin, bölgedeki tüm yakıt, enerji ve kamu hizmeti altyapıları hakkında “istihbarata, bilgiye ve saldırı kabiliyetine sahip olduğunu” ileri süren Zülfikari, buna rağmen, İran’ın “şimdiye kadar benzer herhangi bir eylemden kaçındığını” ifade etti.
Zülfikari, İslam ülkeleri yönetimlerinden, savaşın etkilerinin daha fazla yayılmaması için ABD ve İsrail’i “bu tür korkakça ve insanlık dışı eylemler konusunda bir an önce uyarmalarını” beklediklerini söyleyerek konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Aksi takdirde, bölgede benzer eylemler gerçekleştirilecek ve eğer petrolün varil fiyatının 200 doların üzerinde olmasına tahammül edebiliyorsanız, bu oyuna devam edin.”
İran: ABD'nin 4 Mart'ta saldırı düzenlediği ‘IRIS Dena’ isimli fırkateynde 104 asker hayatını kaybetti
İran, Sri Lanka yakınlarında seyir halindeyken “ABD tarafından 4 Mart'ta saldırıya uğrayan ‘IRIS Dena’ isimli fırkateynde 104 askerinin hayatını kaybettiğini” duyurdu.
İran Devlet Televizyonu’na göre, İran Ordusu Halkla İlişkiler Birimi, ABD tarafından batırılan “IRIS Dena” isimli fırkateynle ilgili bilgilendirmede bulundu.
İran Ordusu, Milan 2026 tatbikatı kapsamında Hindistan’a giden ve dönüş yolunda ABD'nin Virginia sınıfı hızlı taarruz denizaltısı tarafından batırılan “IRIS Dena” fırkateyninin “vahşi bir saldırıya” maruz kaldığını belirterek, “ABD tarafından saldırıya uğrayan ‘IRIS Dena’ isimli fırkateynde 104 asker hayatını kaybederken 20 askerin akıbeti henüz tespit edilemedi.” açıklamasında bulundu.
“IRIS Dena” fırkateyninde toplam 136 mürettebatın bulunduğunu belirten İran Ordusu, 32 personelin yaralı olarak sağ kurtulduğunu belirtti.
