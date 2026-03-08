Dolar
İran'ın yeni misillemeleri nedeniyle Tel Aviv'de sirenler çalıyor. Hayfa’dan son duruma ilişkin yayındayız. Kudüs'ten son duruma ilişkin yayındayız.
logo
Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

İsrail, İran’dan yeni füze misillemesi tespit edildiğini açıkladı

İsrail ordusu, ABD ile birlikte saldırılar düzenledikleri İran'dan yeni füze saldırısı başlatıldığını açıkladı.

Burak Dağ  | 08.03.2026 - Güncelleme : 08.03.2026
İsrail, İran’dan yeni füze misillemesi tespit edildiğini açıkladı

Kudüs

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran’dan atılan füzelerin önlenmesi için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği belirtildi.

Misilleme saldırıları tehdidi altındaki bölgelerde vatandaşların cep telefonlarına ön uyarı mesajları atıldığını belirten açıklamada, bir sonraki duyuruya kadar sığınaklarda kalmaları talimatı verildiği vurgulandı.

İsrail’in başkenti Tel Aviv ve çevresinin yanı sıra ülkenin güneyinde de sirenlerin çaldığı basına yansıdı.

İran son füze saldırısı, bugün gerçekleştirdiği 9’uncu dalga misilleme oldu. 

İran: ABD ve İsrail altyapıyı vurmaya devam ederse, bölgede benzer eylemler gerçekleştireceğiz

İran ordusu, ABD ve İsrail'in ülkedeki enerji altyapısını vurmaya devam etmesi halinde bölgedeki petrol tesislerini hedef alacağı uyarısında bulundu.

Devlet televizyonuna konuşan Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari, ABD ve İsrail’in İran’ın altyapısına yönelik saldırılarını değerlendirdi.

Zülfikari ABD ve İsrail’in, “halka ait yakıt ve enerji altyapısı ve hizmet merkezlerinin bazı kısımlarını hedef alacak kadar ileri gittiğini” belirtti.

İran silahlı kuvvetlerinin, bölgedeki tüm yakıt, enerji ve kamu hizmeti altyapıları hakkında “istihbarata, bilgiye ve saldırı kabiliyetine sahip olduğunu” ileri süren Zülfikari, buna rağmen, İran’ın “şimdiye kadar benzer herhangi bir eylemden kaçındığını” ifade etti.

Zülfikari, İslam ülkeleri yönetimlerinden, savaşın etkilerinin daha fazla yayılmaması için ABD ve İsrail’i “bu tür korkakça ve insanlık dışı eylemler konusunda bir an önce uyarmalarını” beklediklerini söyleyerek konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Aksi takdirde, bölgede benzer eylemler gerçekleştirilecek ve eğer petrolün varil fiyatının 200 doların üzerinde olmasına tahammül edebiliyorsanız, bu oyuna devam edin.”

İran: ABD'nin 4 Mart'ta saldırı düzenlediği ‘IRIS Dena’ isimli fırkateynde 104 asker hayatını kaybetti

İran, Sri Lanka yakınlarında seyir halindeyken “ABD tarafından 4 Mart'ta saldırıya uğrayan ‘IRIS Dena’ isimli fırkateynde 104 askerinin hayatını kaybettiğini” duyurdu.

İran Devlet Televizyonu’na göre, İran Ordusu Halkla İlişkiler Birimi, ABD tarafından batırılan “IRIS Dena” isimli fırkateynle ilgili bilgilendirmede bulundu.

İran Ordusu, Milan 2026 tatbikatı kapsamında Hindistan’a giden ve dönüş yolunda ABD'nin Virginia sınıfı hızlı taarruz denizaltısı tarafından batırılan “IRIS Dena” fırkateyninin “vahşi bir saldırıya” maruz kaldığını belirterek, “ABD tarafından saldırıya uğrayan ‘IRIS Dena’ isimli fırkateynde 104 asker hayatını kaybederken 20 askerin akıbeti henüz tespit edilemedi.” açıklamasında bulundu.

“IRIS Dena” fırkateyninde toplam 136 mürettebatın bulunduğunu belirten İran Ordusu, 32 personelin yaralı olarak sağ kurtulduğunu belirtti.

ABD'nin Virginia sınıfı hızlı taarruz denizaltısı, 4 Mart'ta İran Donanmasına ait "IRIS Dena" fırkateynini Sri Lanka açıklarında batırmıştı.

İlgili konular
Benzer haberler

