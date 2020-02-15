Euro
6.56
Dolar
6.05
BIST 100
120,151.40
Altın
1,582.70
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail, İngiltere'den ticaret anlaşmasına Batı Şeria'nın da dahil edilmesini istedi

İsrail yönetimi, İngiltere'den ikili ticaret anlaşmasına Batı Şeria'daki işgal altındaki toprakların da dahil edilmesi talebinde bulundu.

Hamdi Yıldız   | 15.02.2020
İsrail, İngiltere'den ticaret anlaşmasına Batı Şeria'nın da dahil edilmesini istedi

Kudüs

İsrael Hayom gazetesinin haberine göre, görev süresi son bulan Başbakan Binyamin Netanyahu, İngiltere ile geçen yıl yapılmış olan ticaret anlaşması kapsamına Golan, Kudüs ve Batı Şeria topraklarının da katılmasını istedi. 

Haberde, İsrail Ekonomi ve Sanayi Bakanı Eli Kohen'in İngiliz mevkidaşı Conor Burns ile görüşerek ticaret anlaşmasının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini ilettiği kaydedildi. Ayrıca, Netanyahu ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un da bu konuyu ele aldığı aktarıldı.

Şubat 2019'da imzalanan söz konusu anlaşmanın 2021'de uygulamaya gireceği hatırlatılarak, talebin hemen Brexit sonrasında yapılmış olması da dikkati çekti.

Bu arada, İsrail'in Avrupa Birliği ile yaptığı serbest ticaret anlaşmasında da Kudüs, Batı Şeria ve Golan tepeleri kapsama alınmamıştı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İdlib cephesi ve İran’ın zayıflayan dış operasyon kapasitesi
Dungan Hadiseleri ve Orta Asya’daki etnik fay hatları
ABD’nin Orta Asya stratejisi: Bağımsızlığı sağlamak mı çevreleme doktrini mi?
İran destekli terörist grupların Suriye’deki varlığı
Afrika’da işbirliği ve rekabet: Türkiye ve Çin

Benzer haberler

İsrail, İngiltere'den ticaret anlaşmasına Batı Şeria'nın da dahil edilmesini istedi

İsrail, İngiltere'den ticaret anlaşmasına Batı Şeria'nın da dahil edilmesini istedi

Londra'da hükümetin iklim politikası protesto edildi

İngiliz vekil Kovid-19 nedeniyle kendini tecrit etti

BM özel raportöründen 'yasa dışı Yahudi yerleşimlerinde faaliyet gösteren firmaların' açıklanmasına övgü

BM özel raportöründen 'yasa dışı Yahudi yerleşimlerinde faaliyet gösteren firmaların' açıklanmasına övgü
İsrail askerlerinden Batı Şeria'daki sözde barış planı protestolarına müdahale

İsrail askerlerinden Batı Şeria'daki sözde barış planı protestolarına müdahale
Türkiye, 2019'da AB ile ticaret fazlası verdi

Türkiye, 2019'da AB ile ticaret fazlası verdi