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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail’in Gazze’deki hava saldırısında 2 BM çalışanı öldü

İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait bir araca düzenlediği saldırı sonucu, 2 UNRWA çalışanının yaşamını yitirdiği bildirildi.

Mohammed Abudoun, Ömer Erdem  | 23.10.2024 - Güncelleme : 23.10.2024
İsrail’in Gazze’deki hava saldırısında 2 BM çalışanı öldü

Gazze

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait bir araca düzenlediği saldırı sonucu, 2 UNRWA çalışanının yaşamını yitirdiği bildirildi.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in düzenlediği İHA saldırısında hayatını kaybeden UNRWA çalışanlarının cenazeleri, Deyr el-Belah’taki Aksa Şehitleri Hastanesine getirildi.

Görgü tanıkları da İsrail ordusunun Selahaddin Caddesi’nde UNRWA'ya ait bir aracı İHA'dan atılan füze ile hedef aldığı saldırıda iki çalışanın hayatını kaybettiğini aktardı.

İsrail, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye'de yer alan UNRWA merkezini "Hamas'ın komuta merkezi" olduğu iddiasıyla 5 Ekim’de vurmuştu.

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, 18 Ekim'de yaptığı paylaşımda, İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten beri Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölen Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) çalışanı sayısının 231'e yükseldiğini bildirmişti.


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