Euro
9.33
Dolar
7.89
BIST 100
1,212.58
Altın
1,906.00
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığınca online olarak düzenlenen İİT Üye ve Gözlemci Ülkeleri Diyanet İşleri Bakanları İstişare Toplantısı'na video mesajla katılıyor CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis grubunda konuşuyor AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, TBMM’de açıklamalarda bulunuyor
logo
Dünya

İsrail ile BAE arasında vize muafiyet anlaşması imzaladı

İlişkileri normalleştirme anlaşmasının ardından BAE'den İsrail'e yapılan ilk üst düzey ziyarette iki ülke arasında vize muafiyet anlaşması da dahil olmak üzere toplam 4 anlaşma imzalandı.

Mustafa Deveci   | 20.10.2020
İsrail ile BAE arasında vize muafiyet anlaşması imzaladı

Kudüs

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'nin de aralarında bulunduğu bazı ABD'li yetkililer, Ekonomi ve Maliye Bakanı'nın öncülük ettiği Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) heyetiyle aynı uçakla Abu Dabi'den Tel Aviv'e geldi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'li ve BAE'li yetkilileri taşıyan uçağı havalimanında karşıladı.

BAE'den İsrail'e yapılan ilk üst düzey ziyaret nedeniyle Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion havalimanında tören düzenlendi.

Törene İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi, Maliye Bakanı Yisrael Katz ve ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman da katıldı.

Netanyahu: ABD'nin desteği olmasa bugün burada olamazdık

Başbakan Netanyahu törende yaptığı konuşmada, Abu Dabi ile varılan, ilişkileri normalleştirme anlaşması dolayısıyla ABD Başkanı Donald Trump ve BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed'e teşekkür ederek, "ABD'nin desteği olmasa bugün burada olamazdık." ifadesini kullandı.

Karşılama töreninin ardından İsrail ile BAE arasında vize muafiyeti, havacılık, ekonomik iş birliği ve yatırımların korunması olmak üzere 4 anlaşmaya imza atıldı.

Böylece İsrail, ilk kez bir Arap ülkesiyle vize muafiyet anlaşması imzalamış oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 tedavisi görmüş yaşlı erkekler, plazma bağışı için en güçlü aday
Kovid-19 ve mevsimsel hastalıklar arasındaki benzerliklere dikkat
Dr. Öğretim Üyesi Ölmez: 26 yaşındaki hastalar dahi entübe oldu, kendi başlarına nefes alamadılar
'Nefesi daralan insanı gördüğünüzde bu işin ne kadar zor olduğunu anlarsınız'
İran Kovid-19 salgınını kısmi kısıtlamalarla önlemeye çalışıyor

Benzer haberler

İsrail ile BAE arasında vize muafiyet anlaşması imzaladı

İsrail ile BAE arasında vize muafiyet anlaşması imzaladı

İsrail siyasetindeki yükselen güçler: Eymen Avde ve Birleşik Liste

ABD, Bahreyn ve İsrail'den ortak açıklama: Yeni ve umut vadeden bir döneme girildi

ABD Yüksek Mahkemesinden kritik 'oy sayım' kararı

ABD Yüksek Mahkemesinden kritik 'oy sayım' kararı
İsrail ile BAE arasında vize kaldırılıyor

İsrail ile BAE arasında vize kaldırılıyor
ABD Başkanlık seçimleri için şu ana kadar 30 milyona yakın oy kullanıldı

ABD Başkanlık seçimleri için şu ana kadar 30 milyona yakın oy kullanıldı