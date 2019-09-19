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Dünya

'İsrail İHA'ları, Lübnan sivil havacılığını tehlikeye attı'

Lübnan Savunma Bakanı İlyas Ebu Saab, ülkesinin hava sahasını ihlal eden İsrail'e ait insansız hava araçlarının (İHA) sivil havacılığı tehlikeye attığını söyledi.

Mahmut Geldi   | 19.09.2019
'İsrail İHA'ları, Lübnan sivil havacılığını tehlikeye attı'

Beyrut

Savunma Bakanı Ebu Saab, başkent Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında, 25 Ağustos'ta Hizbullah örgütünün kalesi olarak bilinen Beyrut'un güney bölgesine düşen İsrail İHA'larıyla ilgili konuştu.

Beyrut'ta düşen İHA'ların, İsrail ile Hizbullah örgütü arasında savaşın çıktığı 2006 yılından bu yana gerçekleştirilen en tehlikeli ihlal olduğunu vurgulayan Ebu Saab, şunları söyledi:

"İsrail, son iki ay zarfında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1701 sayılı kararını delen 480 ihlale imza attı. Bunların en tehlikelisi ise Uluslararası Refik Hariri Havalimanı üzerinden sivil havacılığı tehlikeye atarak Beyrut'un güney banliyösüne geçiş yapan patlayıcı yüklü İHA'lardı."

Söz konusu bölgede düşen 2 İHA'dan birinin 4,5 kilogram plastik patlayıcı taşıdığına ve diğerinin ise 4 kanatlı ve 8 motorlu bir araç olduğuna işaret eden Ebu Saab, "Beyrut'un güney banliyösüne düşen İHA'lar, Beyrut kent merkezine saldırı hedefi taşıyan askeri üretim araçlarıydı. İHA'lar çekim değil, saldırı amacı taşıyordu." dedi.

Bahsi geçen 2 İHA'yı kontrol etmek amacıyla İsrail'in Habonim Havaalanı'ndan diğer bir İHA'nın daha saldırıya eşlik ettiğine vurgu yapan Ebu Saab, İsrail'in Lübnan'a yönelik ihlallerinin farklı ve tehlikeli bir boyuta geçtiğini ifade etti.

Lübnan Savunma Bakanı, son olarak da ülkesinin halihazırda kendini savunma pozisyonu durumunda olduğunun altını çizdi.

Beyrut'a İsrail İHA'ları düşmüştü

Hizbullah örgütünün kalesi olarak bilinen başkent Beyrut'un güney banliyösünde, 25 Ağustos gece saatlerinde İsrail'e ait 2 İHA düşmüştü.

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, yaptığı açıklamada, "Gece saatlerinde yaşanan olay, Beyrut'un güneyindeki bir yeri hedef alan ve kamikaze İHA ile yapılan bir saldırıydı. Bu da düşmanın 14 Ağustos 2006'dan beri gerçekleştirdiği ilk eylemdir." ifadelerini kullanmıştı.

Söz konusu İHA'ların kendileri tarafından düşürülmediğine dikkati çeken Nasrallah, bundan böyle Lübnan hava sahasına giren İsrail İHA'larını düşürmeye çalışacakları tehdidinde bulunmuştu.

İsrail'e ait İHA'lar, savaş uçakları ve savaş botları, sık sık Lübnan sınırlarını ihlal ediyor. Lübnanlı yetkililer her fırsatta bu ihlalleri BM'ye şikayet ediyor.

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