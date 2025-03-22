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Dünya

İsrail, Humus'a hava saldırısı düzenledi

İsrail savaş uçakları, Suriye’nin orta kesimindeki Humus ilinde Suriye ordusuna ait askeri noktaları hedef aldı.

Ahmet Karaahmet  | 22.03.2025 - Güncelleme : 22.03.2025
İsrail, Humus'a hava saldırısı düzenledi

İdlib

İsrail, Suriye'de devrik Baas rejiminden kalma noktaları hedef almaya devam ediyor.

İsrail savaş uçakları, Suriye’nin Humus ilinde T4 Askeri havaalanına ve Tedmur ilçesindeki devrik rejimden kalma askeri noktalara hava saldırıları düzenledi.

Saldırıda can kaybı olup olmadığı bilinmezken Suriye tarafından konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

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