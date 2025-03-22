İsrail, Humus'a hava saldırısı düzenledi
İsrail savaş uçakları, Suriye’nin orta kesimindeki Humus ilinde Suriye ordusuna ait askeri noktaları hedef aldı.
İdlib
İsrail, Suriye'de devrik Baas rejiminden kalma noktaları hedef almaya devam ediyor.
İsrail savaş uçakları, Suriye’nin Humus ilinde T4 Askeri havaalanına ve Tedmur ilçesindeki devrik rejimden kalma askeri noktalara hava saldırıları düzenledi.
Saldırıda can kaybı olup olmadığı bilinmezken Suriye tarafından konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.