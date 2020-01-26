İsrail hava saldırılarıyla Gazze'yi vurdu
İsrail hava kuvvetleri Gazze'deki iki noktaya hava saldırısı düzenledi.
Gazze
İsrail hava kuvvetleri Gazze'deki Filistin direnişine bağlı iki noktaya hava saldırısı düzenledi.
Abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus bölgesine düzenlenen hava saldırıları sonucunda mal ve can kaybına ilişkin henüz bilgi verilmedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.