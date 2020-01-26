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Dünya

İsrail hava saldırılarıyla Gazze'yi vurdu

İsrail hava kuvvetleri Gazze'deki iki noktaya hava saldırısı düzenledi.

Hamdi Yıldız   | 26.01.2020
İsrail hava saldırılarıyla Gazze'yi vurdu

Gazze

İsrail hava kuvvetleri Gazze'deki Filistin direnişine bağlı iki noktaya hava saldırısı düzenledi.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus bölgesine düzenlenen hava saldırıları sonucunda mal ve can kaybına ilişkin henüz bilgi verilmedi.

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