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Dünya

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular açlık grevine başladı

İsrail hapishanelerindeki bir grup Filistinli tutuklu, hapishane koşulları ve cep telefonu sinyallerini kesici cihazların kurulmasını protesto için açlık grevine girdi.

Afra Aksoy   | 07.04.2019
İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular açlık grevine başladı

Kudüs

İsrail hapishanelerindeki bir grup Filistinli tutuklu, hapishane şartları ve sinyal kesici cihazların yerleştirilmesini protesto için açlık grevine başladı.

İsrail'in Maariv gazetesinin haberine göre, bir grup Filistinli tutuklu, hapishane şartları ve cep telefonları sinyalini kesici jammer cihazlarının kaldıkları yerlere yerleştirilmesini protesto için açlık grevine başladı.

İsrail'in Haaretz gazetesinin dünkü haberine göre, İsrail Hapishaneler İdaresi, Filistinli tutuklu temsilcileriyle bugün açlık grevi yapmamaları konusunda anlaşma yapmaya çalıştığını aktarmıştı.

Haberde, pazar günü açlık grevi yapmamaları ve protesto düzenlememeleri karşılığında "jammerlerin kaldırılması" talebinin kabul edileceği ancak bunun İsrail Savunma Bakanlığınca henüz kabul edilmediği belirtilmişti.

İsrail Kamu Güvenlik Bakanı Gilad Erdan ise dün akşam Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "jammerlerin kaldırılması yönünde Filistinli tutuklularla bir anlaşmaya varıldığına" ilişkin haberleri yalanladı.

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular, sinyal kesici jammer cihazlarının, sağlık durumlarında ciddi olumsuz etkilere yol açtığını ifade ediyor.

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