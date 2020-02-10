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Dünya

İsrail Hamas'a bağlı bir noktayı bombaladı

İsrail hava gücü, Gazze'de Hamas'a bağlı bir noktayı bombaladı.

Yaser Arafat Mohamed Albanna,Hamdi Yıldız   | 10.02.2020
İsrail Hamas'a bağlı bir noktayı bombaladı

Gazze

Gazze Şeridi'nde Hamas'a bağlı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına bağlı bir bölge, İsrail savaş uçakları tarafından hedef alındı. 

Kentin güneyindeki Han Yunus bölgesine gerçekleştirilen saldırıda herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Hava saldırısı, İsrail ordusunun Gazze'den roket fırlatıldığını ilan etmesinin ardından kısa süre sonra gerçekleştirildi.


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