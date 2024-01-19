İsrail güçlerinin korumasındaki Yahudi yerleşimcilerden Batı Şeria'da baskın
İsrail güçleri korumasındaki Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria'da bir su kaynağının olduğu bölgeye baskın düzenlediği bildirildi.
İstanbul
Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, Yahudi yerleşimcilerin Nablus'un Karyut köyündeki su kaynağına gerçekleştirdiği baskın sırasında dini ayin düzenlediği belirtildi.
Baskın sırasında İsrail güçlerinin Karyut köyündeki Filistinlilerin arazisine gitmesine izin vermediği kaydedildi.
Yahudi yerleşimciler her hafta düzenli olarak İsrail güçleri korumasında söz konusu su kaynağına baskın düzenliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.