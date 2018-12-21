İsrail güçlerinden Batı Şeria'daki gösterilere müdahale

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde Ayrım Duvarı ve Yahudi yerleşim birimleri karşıtı protesto düzenleyen Filistinlilere müdahale etti.

Fotoğraf:AA/Nedal Eshtayah

RAMALLAH

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde Ayrım Duvarı ve Yahudi yerleşim birimleri karşıtı protesto düzenleyen Filistinlilere müdahale etti.

Filistinliler, Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde cuma namazı sonrası Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım Duvarı'nı protesto için gösteri düzenledi.

Gösteri düzenleyen Filistinlilere İsrail güçleri, göz yaşartıcı gaz, gerçek ve plastik mermilerle müdahale etti. Filistinli göstericiler ise İsrail askerlerine taş atarak karşılık verdi.

Öte yandan Halk Direniş Komitesi Koordinatörü Murad Iştivi AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine bağlı Kefr Kaddum beldesine baskın düzenlediği ve Yahudi yerleşim birimlerine karşı düzenlenen gösteriye müdahale ettiğini belirtti.

Iştivi, İsrail askerlerinin müdahale sırasında göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullandığına dikkati çekerek, müdahalede bir gazetecinin de yaralandığını vurguladı.

Ayrıca, Ramallah’ın Naalayn beldesi ile Nablus’un güneyindeki Beyta beldesinde de olaylar çıktığı bildirildi

Filistin'de 2000 yılında patlak veren Aksa İntifadası'nın (2. İntifada) ardından İsrail yönetimi, 2002 yılında "güvenlik" gerekçesiyle Batı Şeria ile İsrail arasına Ayrım Duvarı inşasına başlamıştı. Ayrım Duvarı nedeniyle Batı Şeria'daki 3 milyona yakın Filistinli, işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'e geçemiyor.

Ayrım Duvarı ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı her hafta cuma günü düzenlenen gösterilere İsrail askerleri gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gaz ve bazen tazyikli atık suyla müdahale ediyor.

Muhabir: Esat Fırat