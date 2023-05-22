Dolar
19.84
Euro
21.44
Altın
1,981.48
ETH/USDT
1,810.70
BTC/USDT
26,847.00
BIST 100
4,482.00
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail güçleri, Nablus'ta düzenlediği baskında 3 Filistinliyi öldürdü

İsrail güçlerinin, Nablus'un doğusundaki Balata Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında 3 Filistinlinin öldüğü, 1'i ağır 3'ünün yaralandığı belirtildi.

Gülşen Topçu  | 22.05.2023 - Güncelleme : 22.05.2023
İsrail güçleri, Nablus'ta düzenlediği baskında 3 Filistinliyi öldürdü

Kudüs

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, akşam geç saatlerde buldozerler ve askeri araçlar eşliğinde kampa baskın düzenledi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise kampta İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Muhammed Bilal Zeytun, Fethi Ebu Rızk ve Abdullah Ebu Hamdan isimli 3 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 1'i ağır 3'ünün yaralandığı bilgisi geçildi.

İsrail askerlerinin, Filistin Kızılayına ait ambulansların kampa girmesine engel olduğu ifade edildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Biyokaçakçılara 2007'den bu yana 5,6 milyon lira ceza kesildi
Kilis'te depremzedeler için yapılan kalıcı konutların inşası sürüyor
Biyolojik çeşitliliğin devamı karbon emisyonunun azaltılmasında önem taşıyor
Batman'da köy köy gezerek 40 çeşit ata tohumuna ulaştılar
Seçmen sayısı ve seçime katılım arttı, geçersiz oy sayısı azaldı

Benzer haberler

İsrail güçleri, Nablus'ta düzenlediği baskında 3 Filistinliyi öldürdü

İsrail güçleri, Nablus'ta düzenlediği baskında 3 Filistinliyi öldürdü

ABD'den İsrailli aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa baskınına tepki

AK Parti Sözcüsü Çelik, İsrailli bakanın Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını lanetledi

İsrailliler hükümetin yargı düzenlemesine karşı protestoların 20'nci haftasında meydanlarda

İsrailliler hükümetin yargı düzenlemesine karşı protestoların 20'nci haftasında meydanlarda
Batı Şeria'da biri çocuk 2 Filistinli İsrail kurşunlarıyla yaralandı

Batı Şeria'da biri çocuk 2 Filistinli İsrail kurşunlarıyla yaralandı
Filistin: Doğu Kudüs'teki provokatif "bayrak yürüyüşü" kimseye meşruiyet kazandırmaz

Filistin: Doğu Kudüs'teki provokatif "bayrak yürüyüşü" kimseye meşruiyet kazandırmaz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet