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Dünya

İsrail güçleri Kudüs Valisi Gays'ı gözaltına aldı

İsrail güçleri, Filistin Yönetimi tarafından atanan Kudüs Valisi Adnan Gays'ı gözaltına aldı.

Mücahit Aydemir   | 05.04.2022
İsrail güçleri Kudüs Valisi Gays'ı gözaltına aldı

Kudüs

Kudüs Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "İşgalci istihbarat güçleri Kudüs Valisi Adnan Gays'ı Doğu Kudüs'ün Silvan kasabasındaki evinden gözaltına aldı." ifadelerine yer verildi.

İsrail polisinden konuya ve gözaltı nedenine ilişkin açıklama yapılmadı.

İsrail polisi önceki yıllarda da Gays'ı birçok kez gözaltına almış, çoğunda birkaç saate varan süreler için alıkoymuş, ayrıca Batı Şeria'ya girmesine de engeller getirmişti.

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