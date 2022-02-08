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Dünya

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da 3 Filistinliyi öldürdü

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde 3 Filistinliyi ateş açarak öldürdüğünü açıkladı.

Mücahit Aydemir   | 08.02.2022
İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da 3 Filistinliyi öldürdü

Kudüs

Bakanlıktan Filistinlilerin öldürülmesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İşgalci İsrail güçlerinin Nablus kentinde açtığı ateş sonucu 3 sivil hayatını kaybetti." ifadelerine yer verildi.

AA muhabirine açıklamada bulunan görgü tanıkları da İsrail özel kuvvetlerinin, Nablus'taki El-Mahfiye Mahallesi'ne sivil bir araçla baskın yaptığını ve Filistinlilerin bulunduğu bir araca silahlı saldırı düzenlediğini aktardı.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, İsrail özel kuvvetlerine bağlı bir kişinin araca ateş açtıktan sonra koştuğu görüldü.

İsrail'den açıklamada

Öte yandan İsrail Savunma Bakanlığı'ndan olaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, öldürülen Filistinlilerin, Nablus çevresinde "bir dizi silahlı eylemde bulunan bir terör hücresinin 3 üyesi" olduğu ileri sürüldü.

Savunma Bakanı Benny Gantz da, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "hücreyi ortadan kaldıran (iç istihbarat teşkilatı) Şin-Bet'i ve Savunma Bakanlığı'nı takdir ettiğini" belirtti.

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