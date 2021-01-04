Euro
9.06
Dolar
7.37
BIST 100
1,497.93
Altın
1,935.87
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail güçleri Batı Şeria'daki hastaneye ses bombası attı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentinde bulunan bir hastaneyi basarak içerde ses bombası kullandı.

Mustafa Deveci   | 04.01.2021
İsrail güçleri Batı Şeria'daki hastaneye ses bombası attı

Kudüs

Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle yaptığı yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Tulkerim'deki Sabit Sabit hastanesine baskın düzenlediğini belirtti.

Keyle, İsrail güçlerinin baskın sırasında 3'ü acil bölümüne olmak üzere hastane içine 4 ses bombası attığını ifade etti.

Filistinli bakan, saldırıyı kınarken, İsrail'in tüm uluslararası anlaşma ve normları ihlal ettiğine işaret etti.

Yerel kaynaklara göre, bu İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bulunan hastanelere son bir ay içinde düzenlediği üçüncü saldırı oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Oxford-AstraZeneca aşısı İngiltere'de uygulanmaya başlandı
Kovid-19 salgını Almanya'da istihdamdaki 14 yıllık yükselişe son verdi
Kovid-19'u yenen Yeşilyurt Belediye Başkanı Çınar: Ömrümden çok zor bir 14 gün geçti
Önceki salgınları tecrübe eden ülkeler Kovid-19'a karşı daha etkin mücadele gösterdi
Dilovası Belediye Başkanı Şayir: Ağrılarım gripten daha şiddetliydi

Benzer haberler

İsrail güçleri Batı Şeria'daki hastaneye ses bombası attı

İsrail güçleri Batı Şeria'daki hastaneye ses bombası attı

Filistin’in ihtiyar delikanlısı sapanıyla İsrail askerlerine karşı direniyor

İsrail 2020'de Harem-i İbrahim Camisi'nde ezana 634 kez engel oldu

İsrail hapishanelerinde Kovid-19 tespit edilen Filistinli tutuklu sayısı 171'e yükseldi

İsrail hapishanelerinde Kovid-19 tespit edilen Filistinli tutuklu sayısı 171'e yükseldi
Anketlerde kan kaybeden Netanyahu gözünü İsrail vatandaşı Filistinlilerin oylarına dikti

Anketlerde kan kaybeden Netanyahu gözünü İsrail vatandaşı Filistinlilerin oylarına dikti
Filistinli sanatçı Diriliş Ertuğrul dizi müziğini Kudüs için hazırladığı ezgiye uyarladı

Filistinli sanatçı Diriliş Ertuğrul dizi müziğini Kudüs için hazırladığı ezgiye uyarladı